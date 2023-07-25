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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「人民銀行行長」易綱遭免職　央行黨委書記潘功勝接棒

▲▼潘功勝。（圖／新華社）

▲潘功勝接任大陸「人民銀行行長」。（圖／新華社） 

記者林彥臣／綜合報導

十四屆「全國人大常委會」第四次會議25日在北京人民大會堂舉行，會議經表決，決定免去易綱的「中國人民銀行」（大陸中央銀行）行長職務，任命「央行黨委書記」潘功勝為新任人行行長，成為黨委書記、行長一肩挑的模式。

根據《新華社》報導，1963年出生的潘功勝，是中國人民大學經濟學博士，研究員、劍橋大學博士後學者及哈佛大學高級研究員。

潘功勝在2012年調任央行副行長前，就有著豐富的商業銀行管理經驗，經歷過中國工商銀行和中國農業銀行兩家國有商業銀行的重組、改制和上市，2016年1月，接棒易綱兼任國家外匯管理局局長。

▲▼ 易綱。（圖／新華社）

▲原人行行長易綱遭到免職。（圖／新華社）

《新華社》報導指出，對於中國的貨幣政策，在歐美發達經濟體在貨幣政策上的「大放大收」的背景下，潘功勝多次強調，中國實施的是常態化貨幣政策，不搞「大水漫灌」。

潘功勝表示，近年來，中國的金融周期則相對穩健，背後的原因是中國長期堅持穩健的貨幣政策，中國貨幣政策堅持「以我為主」，堅持跨周期和內外平衡的導向，不跟隨美國聯準會「大放大收」，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策。

對於金融風險防範，潘功勝曾指出，防範化解金融風險是金融業永恆的主題，金融系統將把防控金融風險放在更加突出的位置，健全和完善金融風險的防範、預警和處置機制，維護好國家的金融穩定和金融安全。

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