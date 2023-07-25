颱風夜一定要做「這件事」！鄉民淚憶：好懷念

▲氣象局針對杜蘇芮颱風發布陸上警報，下午16:15最新位置及預測出爐。（圖／氣象局）

記者楊庭蒝／綜合報導

杜蘇芮颱風即將升級強颱，今（25）日下午2時半已發布陸上警報，屏東、恆春半島列首波警戒範圍，若是登陸將是睽違4年登陸的颱風。就有鄉民回憶起颱風來襲的夜晚都在做什麼，引起大批網友熱議。

原PO在 PTT 八卦板 以「大家會懷念颱風夜嗎？」為題發文指出，當還在讀書時，只要有颱風快來了，全家總會聚在一起，共度這個特殊的時刻，「當天晚上，我們一家人一起坐在客廳，眼睛盯著電視機前的新聞播報，對颱風的動向和預計來襲的時間進行關注。即使不明白颱風的威力和影響，但家人的陪伴讓我感到安心和溫暖。」

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原PO接著指出，颱風夜的氛圍總是特別，外頭的風聲呼嘯著，雨點猛烈地拍打著窗戶，「第二天早上，醒來後，我們會一起外出，檢視周遭的情況，有時候，路上會看到樹木被風吹倒，或是路上積水的情況。」

原PO表示，現在回想起來，那些颱風夜，充滿著家人的陪伴，是成長過程中珍貴的回憶，以後的小孩子知道颱風是什麼東西嗎？大家會懷念颱風夜嗎？

▲颱風夜因為沒電而點著蠟燭，是不少人童年的美好回憶。（圖／免費圖庫Pixabay）

對此，就有大批網友回覆，「你懷念的不是颱風夜而是你的小時候」、「以前颱風夜還可偷偷期盼隔天颱風假」、「點蠟燭、聽收音機，其實很有趣」、「要點蠟燭還要囤水，颱風來一定停電」、「懷念啦，確定放假，馬上上即時通講」、「很懷念一起看風雨及隔天一起出門看災情的日子」。

其中，有不少網友都這麼說，「點著蠟燭吃著泡麵，好懷念」、「颱風夜一定要吃泡麵！！」、「停電點蠟燭吃著颱風麵」、「小時候颱風天，半夜睡醒發現停電，然後出去客廳發現媽媽正在煮泡麵，也盛了一碗給我吃，有夠懷念」、「停電點蠟燭，沒冷氣一起在客廳開著門睡覺，好壞念」、「點蠟燭吃泡麵，沒電看新聞，老師打到家裡通知停課」。