10萬年最熱！台灣6城市高溫紀錄　最危險時間出爐

▲美國加州的死亡谷近日頻頻飆出高溫紀錄，許多遊客打卡之餘，也感受到猶如熱浪般的酷熱。（圖／達志圖庫路透社）

圖、文／CTWANT

根據《CNN》日前報導，今年恐是地球10萬年來最熱的一年。台灣自7月以來連日高溫，約在攝氏34~36度之間，高溫紀錄由台北、新北、台東、台中、新竹、金門6個城市包辦，專家直言「8月更熱！」「一天24小時都有中暑風險」，尤其要注意下午1~2點，此時「太陽熱」加上「輻射熱」更具致命性。中研院環境變遷研究中心研究員龍世俊也分析近20年健保數據，指數達「注意」時，熱傷害急診人數成長8成，「警戒」人數增加1倍。

全球飽受熱浪折磨，日本東京一日破百人中暑急救，希臘雅典竄出野火，美國加州死亡谷更出現飆破攝氏56度的可怕高溫，打破90年來氣象觀測史上最高紀錄。7月17日，台灣一名78歲男子前往富基漁港海邊採草藥，採到一半時中暑昏倒，送醫前就已死亡。

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據《CNN》報導，7月以來全球日平均氣溫已3度打破紀錄，根據伍德威爾氣候研究中心（Woodwell ClimateResearch Center）資深科學家佛朗西斯（Jennifer Francis）表示，從樹木年輪、珊瑚礁等狀態推測出數千年的氣候數據，估算現在恐怕是地球10萬年以來最熱的時候，主要原因是氣候變遷、再加上聖嬰現象所致。

台灣也無法倖免，觀察氣象局資料，過去平均2~3年才會有一個夏天飆破38度，但近10年縮短為每隔1到2年，就會出現一個飆破38度的夏天，且「更早開始熱」，5月4日台南市北寮就創下今年第一個高溫紀錄38.8度。進入7月後，台灣每天都有10多個縣市發出高溫警報（36度以上），氣象局指出，台灣已進入夏天以來最大規模的高溫天氣，持續時間長、且影響範圍大。

▲觀察氣象局資料，可以發現近年來的夏天愈來愈常飆破38度，而且更早開始出現高溫，今年甚至在5月初就測得38.8度。

查閱氣象局自1971年以來的高溫紀錄，2020年7月25日大武站、2004年5月9日臺東站觀測到40.2度，是有氣象紀錄以來的最高溫紀錄，其他還包括2020年7月26日大武站的40度、2004年7月1日的台中站39.9度、2023年5月6日大武站的39.7度。

綜觀近52年的高溫紀錄，前30名全由台東、台中、台北、新北、新竹、金門所包辦，其中台東不僅囊括前三名，還佔了17個名次，主要原因是焚風現象所致。而台北、新北也佔7個名次，除了人為排放熱源多的都市熱島效應之外，也因為盆地地形難以散熱通風。

中國附醫健康醫學中心副院長林文元表示，「以前都認為早上10點到下午2點比較熱，但現在溫度實在太高了，我認為只要有陽光就要小心！」中醫大新竹附醫中醫師王禎佑則提醒，對老人、嬰幼童等危險族群來說，其實24小時都需要預防中暑，隨時都要注意補充水分與散熱，但最危險的時間點就是下午1~2點左右，因為此時太陽熱與輻射熱同時存在，兩種熱源相加之後更加可怕，一不小心恐怕會更快速的導致熱中暑、橫紋肌溶解等疾病，可能危及性命，最好避免外出。

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