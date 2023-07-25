神似「玉女掌門人」辣媽的一對小兒女讓他傻眼　一票苦主崩潰

▲基因的好壞與外表、身材無關，但仍有許多人存有老舊觀念。（示意圖／Pixabay）

圖、文／鏡週刊

基因的好壞與外表、身材無關，但仍有許多人存有老舊觀念。一名男網友透露，自己最近逛百貨公司時，無意間看到一家4口，只見媽媽外型亮眼，神似90年代的「玉女掌門人」周慧敏，結果小兄妹卻完全沒遺傳到母親，反而長得像「河童」，讓他忍不住感嘆「看完只覺得醜男我還是不要想生小孩了」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「今天去百貨公司看到一家四口，爸爸長得像醜河童，但媽媽真的很漂亮，神似周慧敏，結果一看小兄妹，完全神複製爸爸的外貌…是兩隻小河童…臉上一點媽媽的基因都沒有。看完只覺得醜男我還是不要想生小孩了，不想造孽啊！」

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另外，男網友也好奇發問，「不符合主流審美的基因（ex：塌鼻、大臉、小眼睛、黃黑肉底等等）真的特別強大嗎？有幸找到好看的另一半也洗不了基因嗎？」貼文曝光後，網友紛紛留言「醜基因真的比較強大，以前在托嬰實習的時候，常常還沒認識小孩名字跟家長，只要夠醜，都可以猜得出是誰的」。

另外，也有人提到「覺得是真的，我媽的雙眼皮、高挺鼻、身材，我一個都沒有遺傳到，只有我老爸的單眼皮＋大蒜鼻完全複製在我臉上」、「邏輯上來講醜本來機率就比好看高吧，你要好看，各個五官都有一定條件，配在一起又要協調，一關沒過就是相對醜，那當然生出醜小孩機率高一些」。

▲（圖／翻攝自Dcard）

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