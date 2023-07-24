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【廣編】張孝全的「儀式感」秘密武器　一瓶搞定所有場合

-196°C強冽「雙重葡萄」搞定各場合（圖／業者提供）

▲張孝全現身西門町街頭的露天酒吧快閃店。

【廣編特輯】

圖、文／台灣三得利提供

台灣三得利旗下日本銷售冠軍罐裝調酒品牌 -196°C強冽代言人張孝全與品牌共同慶祝新品「雙重葡萄」 500ml 重磅上市，7月21日現身西門町街頭的露天酒吧快閃店，邀約消費者一起「強冽飲9%BAR」！張孝全大方公開喝酒場合，更在喝下「-196°C強冽雙重葡萄」後帶頭示範闖關遊戲，激嗨現場，為全新口味的限時試飲活動熱鬧揭開序幕！

記者會上代言人張孝全極力稱讚「-196°C強冽雙重葡萄」實屬夏日百搭聖品，像是9%的濃度加上500ml的重磅容量，喝起來特別痛快有感，很快就進入狀態，非常適合跟兄弟或跟老婆一起喝，尤其老婆也很喜歡喝強冽，過往會蒐集強冽瓶身上的貼紙紀錄每個月喝的瓶數，夫妻倆也常在忙完一整天家務後一起喝強冽追劇，成為兩人獨處時的氣氛製造機；而在製程上，雙重葡萄風味延續品牌獨家「-196°C瞬冷炸裂製法」，透過低溫冰凍果實進而粉碎、浸漬於酒中，喝得到原始的果香，冰冰的喝十分沁涼、爽快，加上零糖零普林特性讓飲酒更無負擔，非常適合高挑戰性的夏日戶外活動。

張孝全已計畫今年夏天持續與愛好騎單車的車友們一起騎單車，結束一整天勞累的運動後，讓「-196°C強冽雙重葡萄」成為犒賞自己的絕佳選擇；最後在口感與風味上，細緻的氣泡搭配白葡萄、紫葡萄雙重果實帶來的微甜口感，相較於純的烈酒，「-196°C強冽雙重葡萄」的接受度更高，不論酒精路跑或拍戲殺青的慶功宴，助興又暢快耐喝的選擇都讓張孝全私心想與夥伴們分享。

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