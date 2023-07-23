杜蘇芮恐襲台！濁水溪上游總雨量預估800mm　四河局全面防災

▲福興39號水門功能巡檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／彰化、南投報導

根據氣象預報，杜蘇芮颱風由台灣東部登陸通過台灣機率高。預估7月26日至27日恐影響包含中南部及東部地區等範圍，且不排除北部亦可能出現明顯降雨；轄區主要降雨區域為濁水溪上游地區，預估總雨量達500-800mm；而彰化平原亦可能出現200mm以上降雨量，需注意26日與27日滿潮時間之沿海排水問題。

第四河川局為因應颱風來襲，除已針對流域內南投仁愛鄉廬山、信義鄉和社溪、竹山鎮水底寮及彰化大城鄉下山腳堤防等外水防汛熱點完成34萬方河道土砂清疏、河道整理高灘地培厚及拋塊石保護提升防洪，後續亦將視颱洪狀況，提前預佈開口合約因應可能之災害，防颱期間並將以各項防災前端感測設備，密切監控水情及即時預警應變防災，以防範災害於未然。

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四河局再次提醒民眾，於颱風間應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，及盡量避免前往山區，並請善加利用水利署水情App、防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/）、濁水溪流域水情中心網站（https://fmcc.wra04.gov.tw/fourthRiverV3）及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。