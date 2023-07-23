快訊／建中樂旗聯隊獲「世界行進管樂大賽」亞軍　分數創隊史新高

▲建中樂旗聯隊角逐世界行進管樂大賽奪亞軍，比賽分數創隊史新高記錄。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供）

記者楊惠琪／台北報導

代表台灣赴美參加2023世界行進管樂大賽（WAMSB World Championships）的建中樂旗聯隊再傳捷報！今（23日）在台灣時間上午與各國樂旗好手角逐決賽，以隊史最高分 95.861，獲得「榮譽金獎」（Gold with Honors）亞軍肯定，同時獲得「最佳旗隊」第一名，指揮何浩星也獲得「最佳指揮」第二名。而在今天中午所舉行的「街道遊行比賽」，更以 92.333 分獲得總冠軍。

建國中學樂旗聯隊由44名建中學生及北一女中、景美女中、麗山高中等17校共70名選手組成，本月16日啟程前往美國西維吉尼亞州參與2023世界盃行進樂隊大賽，昨通過預賽進入決賽，今天上午8點多進行決賽，以刷新隊史最高分記錄95.861獲得亞軍。

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▲建中樂旗聯隊角逐世界行進管樂大賽奪亞軍，學生代表領獎。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供）

建中樂旗隊家長後援會表示，今年共19支隊伍參賽，包括美國、德國、加拿大、瑞士等強勁對手，昨預賽就刷掉了半數隊伍，進入決賽隊伍個個勢均力敵，因此預賽結束後，學生不敢鬆懈，一下場就馬上拿起手機看比賽影片，趕在決賽前做最後調整，果然不負眾望，抱回亞軍獎盃。

成立40年的建中樂旗隊，是台灣第一支美式室外行進樂隊，在國際賽事屢獲肯定，過去在世界盃行進樂隊大賽中，就曾拿下3次冠軍。今年再度獲邀赴美參加國際最大行進管樂盛事，為了壯大聲勢，特別招募北一女中、中山女高、景美女中等樂儀旗隊女將，共同組成建中聯隊，讓北市高校生共同在國際舞台上，為國爭光。





▲建中樂旗聯隊參賽獲獎。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供）