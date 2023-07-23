苗栗駕駛疑中風撞電桿！腳踩住油門前輪空轉爆胎　燒焦味狂噴

▲苗栗後龍自小客車疑似駕駛身體不適自撞電桿，消防隊員協助脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮今(23日)上午發生自小客車自撞電桿意外，駕駛疑似身體不適滑撞路邊電桿後，持續踩住油門，導致輪胎與路面摩擦爆胎，救護人員抵達後拉開車門協助駕駛脫困，送往部立苗栗醫院救治，沒有生命危險，駕駛疑似有中風情形，事故原因警方還要調查。

上午8點左右苗栗後龍鎮成功路、民族路口，一部自小客車撞上電桿，附近民眾出門查看，發現該部自小客車仍未熄火，車頭頂住被撞的電桿，汽車引擎還發出高轉速，前輪空轉和路面摩擦並散發濃重的橡膠燒焦味，駕駛還在車上，意識不清，趕緊通報119。

後龍消防分隊獲報到達現場，發現自撞電線桿的自小客車駕駛還在車內但未受困，患者無明顯外傷、意識清楚，警消人員立即將患者救出，後送至苗栗醫院。駕駛向消防隊員表示，行駛途中感到肢體無力，於是滑行自撞電線桿。因自撞電線桿後，疑似患者油門持續踩住而導致輪胎爆胎。

據了解，55歲陳姓男子今日載媽媽外出返家途中，突感身體不適自撞路邊電桿，意外發生後媽媽沒有大礙，陪同救護車送醫，陳男送醫檢查後疑似有中風跡象，還在醫院觀察中。

▲▼苗栗後龍自小客車疑似駕駛身體不適自撞電桿，消防隊員協助脫困送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗後龍自小客車疑似駕駛身體不適自撞電桿，駕駛持續踩住住油門而導致輪胎爆胎。（圖／記者蔡文淵翻攝）