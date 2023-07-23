小紅書兜售「獵熊團」2人190萬！盜賣熊膽包買春　美國華裔男遭逮

▲阿拉斯加華裔男子梁軍非法經營狩獵團。（圖／翻攝自小紅書）



記者張方瑀／綜合報導

美國阿拉斯加一名華裔男子以專營「客製化獵熊行程」在中國社群小紅書上吸引顧客，已高達6萬美元的費用，帶富有的中國遊客在阿拉斯加狩獵，更非法買賣熊膽讓顧客「壯陽」，甚至提供色情服務，如此「一條龍式」的服務也觸犯當地法規，目前該名男子已遭逮捕。

綜合外梅報導，阿拉斯加當局20日逮捕華裔男子梁軍（Jun “Harry” Liang，音譯），他涉嫌以「AK極光旅遊有限公司」（AK Aurora Travel）的名義，在中國社群平台小紅書上宣傳狩獵行程，其中2人一團的獵熊行程價格為6萬美元（約台幣190萬元），專門吸引有錢的中國遊客或華裔移民。

▲▼梁軍非法經營狩獵團，價格約為2人190萬。（圖／翻攝自小紅書）



梁軍向客戶宣稱，除了獵熊以外，還能以每個5000美元（約台幣16萬元）的價格直接購買熊膽，比一般黑市價格還要低廉；但這也違反了阿拉斯加法律。據傳熊膽製成中藥服用後，有男性壯陽的功能，所以梁軍還提供每次500美元（約台幣1.6萬元）、過夜1800美元（約台幣5.7萬元）的色情服務給顧客。

阿拉斯加檢方指出，阿拉斯加野生動物保護部門在2020年8月接獲有中國遊客未經許可組織大型野生動物狩獵團的通報，於是當局在2021年10月開始進行調查，期間更曾假扮顧客和梁軍接觸，最後是因為梁軍透過信用卡購買狩獵許可證成為犯罪證據。

目前梁軍面臨電信詐欺、洗錢，還有違反禁止野生動物非法獲取、運輸以及貿易的《雷斯法案》（Lacey Act）等指控，目前他被關押在阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）懲教中心，全案將在8月10日開庭。