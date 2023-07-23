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希臘羅得斯島野火肆虐　數十船隻接運逾2000人撤離

▲希臘羅得斯島野火嚴重，居民在當局協助下撤離。（圖／路透）

▲希臘羅得斯島野火嚴重，居民在當局協助下撤離。（圖／路透）

文／中央社雅典22日綜合外電報導

希臘旅遊勝地羅得斯島（Rhodes）野火肆虐，情勢失控，當局今天出動數十艘船隻，由沙灘上接運超過2000民眾撤往安全地點。

法新社報導，3艘希臘海岸防衛隊船隻帶領逾30艘民間船隻進行這次緊急撤離行動，希臘海軍也有一艘艦艇駛往當地。

海岸防衛隊表示，民眾由地中海這個島嶼東岸的兩處沙灘登船撤離。有超過1500民眾已被疏散至一處安全的沙灘。

午後撤離警訊發出後，遊客紛紛拖著行李箱到沙灘上集合，有些還推著娃娃車。有的旅客未能聯繫上航空公司而錯過航班。

▲難以撲滅的野火威脅島上居民。（圖／路透）

地方當局表示，總計有3萬人已以各種方式送出撤離區域。

消防官員說，羅得斯島上的野火起自島中央的一座山，是消防隊所見過最難撲滅的火勢。目前有5架直升機和173名消防人員參與打火。

正在對抗數十起森林野火的希臘政府向民眾示警，由於天氣炎熱，如非必要，不要冒險出門。

希臘廣播電視公司（ERT）氣象預報員揚諾普洛斯（Panagiotis Giannopoulos）說：「這個週末可能是有紀錄以來50年來最熱的7月週末。未來6至7天，雅典氣溫將飆破攝氏40度，並持續到7月底。」

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