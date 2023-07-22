暴雨狂襲下　上海台灣夜市閃亮登場

記者趙禕/上海報導

儘管面臨一波暴雨來襲，但是依然掩不住台灣好食、台灣好物的魅力，一場從7月21日到7月23日連續舉辦三天的「台商好物節」在音樂和烤肉香味伴隨下熱鬧登場。

▲上海閔行區台辦主任張海平、上海市台灣同胞投資企業協會閔行區工委會主委李崇章和到場嘉賓共同點燈啟動「台灣好物．匯聚真情」集市活動。（圖／記者趙禕攝）

「99元燒烤自助吃到飽！39元啤酒暢飲喝到爽！」打著「嗨啤fun肆一夏」的口號，這場熱熱鬧鬧的台灣夜市在上海閔行區麥可將文創園區舉辦；這也是上海閔行區台辦和上海市台灣同胞投資企業協會閔行區工委會共同舉辦閔行台灣月活動的又一場盛會。

▲「燒烤吃到飽！啤酒喝到爽」讓很多饕客趨之若鶩。（圖／記者趙禕攝）

活動才剛開始就遭遇近年來上海最大的一場暴雨襲擊，儘管有雨棚遮擋，但還是躲不過從四面八方襲來的雨點；不過再大的雨也澆不熄參加這場活動人們的熱情。

▲參與活動的民眾頂著大雨欣賞舞台上的演出。（圖／記者趙禕攝）

在大雨中，素人歌手和街頭音樂玩家輪流上台表演，演出多首包括台灣民歌和流行音樂在內的中外名曲，台下的民眾一邊跟著音樂哼著曲調，一邊大啖美味的烤肉串；旁邊賣鹽酥雞、手打檸檬茶、雪花冰的攤位也不停地有人光顧。

▲素人歌手和街頭音樂玩家輪流上台表演，演出多首包括台灣民歌和流行音樂在內的中外名曲。（圖／記者趙禕攝）

▼參與活動的民眾一邊欣賞舞台上的演出，一邊在雨棚裡大啖台灣美食。（圖／記者趙禕攝）

▼現場台灣美食攤位前湧現川流不息的人潮。（圖／記者趙禕攝）

夜市裡還有各式各樣的台灣美食、飲料、生活日用品、寵物用品、文創產品等40多個台灣特色商品攤位，甚至還有來自江蘇昆山的台灣人到這裡擺攤賣台灣眷村風味牛肉麵料理包和其他的台灣食品。

▲夜市裡各式各樣台灣特色商品攤位吸引不少民眾駐足。（圖／記者趙禕攝）

上海閔行區是台灣人到上海最早聚居的行政區，到現在還有很多台灣人住在這裡，這場台灣夜市活動讓他們可以一解思鄉情緒；也有很多上海本地居民到這裡感受台灣文化、品嚐台灣美食，淘點兒台灣好物帶回家。

主辦方表示，作為「上海閔行．台灣月」的組成部分，這場「台灣好物．匯聚真情」集市推廣台灣優質商品，展示台灣傳統工藝和創新產品，為大家帶來獨特的台灣商品體驗；除了希望進一步促進兩岸經濟文化交流，更好地服務閔行台企、台商，共同營造閔行良好的營商環境，也希望通過活動上的文化藝術交流，增進人與人之間的理解和友誼，為社區帶來更多歡樂和活力。