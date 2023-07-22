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快訊／3縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

▲（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

中央氣象局針對3縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22日）晚至明（23日）晨雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨地區包括台南市、嘉義縣、雲林縣。

氣象局指出，22日盛行風為東南風，清晨嘉南地區出現短時豪雨，迎風面東南部跟恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，部分縣市出現局部大雨，本局並針對新北市、桃園市山區發布暴雨警示，午後最大時雨量是在桃園大溪永福的54毫米，部分地區降雨在入夜後可能仍持續；各地高溫普遍在32到35度之間，最高溫出現在花蓮瑞穗鄉舞鶴37.6度。

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▼氣象局大雨特報地圖。（圖／氣象局提供）

快訊／3縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

氣象局表示，明天（23日）各地大多為多雲到晴的天氣，環境以東南風為主，台東及恆春半島有零星降雨，清晨台南以北地區也會有零星短暫陣雨，午後受熱力作用影響，西半部地區及東半部山區雷陣雨的機率高，西半部地區並有局部大雨發生的機率，且下雨時間較長，部分地區可能持續至晚上，外出建議攜帶雨具備用，前往山區的朋友應注意坍方、落石及溪水暴漲的風險；氣溫方面，高溫普遍在32到35度，其中大台北、南高屏及台中、雲林、宜蘭近山區的平地以及花東縱谷有局部36度高溫出現之機率，外出請注意防曬並多補充水份。

此外，氣象局指出，今年第5號颱風「杜蘇芮」，22日晚上8時中心距離鵝鑾鼻東南方約1310公里，未來將逐漸由偏西轉西北西進行，其強度有逐漸增強的趨勢，路徑仍有不確定性，影響台灣的程度取決於北轉的角度而定，請多留意氣象局發布之最新天氣資訊。

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