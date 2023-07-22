天使輪貨櫃落海傳災情！漁船撈網被絞成碎片　漁民無奈：回家了

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪」20日在高雄港外海，因船身進水沉沒，船上1千多只空貨櫃跟著落海，在海面上隨波漂流，初步統計後目前有約5、600只貨櫃往南漂到屏東林園及東港附近海域，打撈作業也持續進行中，但今（22）日清晨出現了這波的貨櫃之亂的「受災戶」，有民間漁船出海作業時，漁網勾撈到貨櫃、造成漁網整片遭扯斷撕毀，漁民無奈沒魚可捕直喊「可以回家了」。

▲漁民指出，在這座標處海上拖拉漁網遭貨櫃毀損。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



高雄港務局針對大批貨櫃漂流海面，表示目前一港口及二港口尚維持正常進出港作業，為維護港外海域航行安全，協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，仍請海巡署持續協助巡視港外狀況，隨時回報高雄港務分公司，俾利即時採取應變措施，截至昨天為止，總計打撈上岸貨櫃數量共23只，今日上午仍持續進行打撈作業中。

▲▼貨櫃將漁網扯破，鉤環也斷裂。（圖／記者陳崑福翻攝）



而大量的貨櫃在海面漂流，也影響海上活動的進行，有屏東東港籍拖網船22日清晨5時許出海捕魚，漁網在水下25至28米深作業時，就遭貨櫃拉扯勾破、整件應聲斷裂，拉上船一看簡直是被「五馬分屍」，連鐵製鉤環都被扯斷，漁民無奈地看著碎得亂七八糟的漁網，沒了生財工具，也只好悻然打道回府。

另外，漁民也表示，許多沒有完全沉到海底的貨櫃殺傷力「更可怕」，如果只是沉在不深但肉眼難判斷的水域，將可能會損毀船體，嚴重影響漁船的航行安全。

屏東縣府指出，緊急應變措施包含，透過漁業廣播電台通知行經該區域船舶加強瞭望；各漁會通知海上作業漁船；海巡人員加強巡查，如在該海域發現貨櫃立即執行通報作業；如有貨櫃漂入航道港區，航港局及現有東港溪及白沙港港區清理廠商協助排除；同時，環保局正密切關注是否有油污漂流至本縣海域。

▼海面上仍然可見大批貨櫃漂流。

