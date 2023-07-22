杜蘇芮不排除東部登陸！專家估「穿越台灣」再北上　全台豪雨

▲杜蘇芮颱風今(7/22)最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風下周一將轉向西北，且將加速前進，氣象專家指出，下周二(25日)颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布；下周三到下周四(26日~27日)颱風環流將會經過台灣附近，也不排除中心直接在東部登陸，穿過台灣後繼續北上可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，雖菲律賓東方目前有今年第5號颱風杜蘇芮存在，不過距離台灣還很遠，預期今明兩天周末(22日~23日)對台灣天氣仍無影響，還是受到太平洋高壓外圍偏南到東南風環境影響，維持上午多雲到晴，午後有熱對流雷雨的天氣型態，局部地區仍可能出現大雷雨以及短時較大雨勢的情況，甚至到夜間都還有局部陣雨或雷雨發生的機會。

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溫度部分仍偏高，各地高溫可以到33到35度，大台北地區、中南部近山區、花東縱谷內局部單點有機會達到36度或以上。

不過吳聖宇提醒，下周天氣狀況跟杜蘇芮颱風的移動就有很大的相關，今明兩天(22-23日)杜蘇芮颱風在菲律賓東方海面緩慢西移並且增強，還不會影響台灣天氣。下周一(24日)颱風將轉向西北移動且加速進行，外圍環流的偏東風逐漸接近台灣，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部仍有局部午後雷雨。下周二(25日)颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布，外圍環流影響漸趨明顯，北部、東半部、恆春半島風雨漸增，中南部位於背風面，感受仍較小。

▲杜蘇芮颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，下周三到下周四(26日~27日)颱風環流將會經過台灣附近區域，也不排除中心直接在東部登陸，穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。下周五(28日)颱風遠離，警報解除，整體風勢漸緩，但偏南風仍會帶來較大雨勢，尤其中南部影響會比較大。下周末(29-30日)高壓邊緣又來到台灣附近，可望恢復夏季型午後有雷雨的天氣型態。

吳聖宇強調，依照目前預報資料來看，這個颱風接近台灣時的動態仍可能有些變化的空間，是否會更往北偏一些，採取中心經過台灣東部近海北上的路徑還有待觀察，但無論如何，這個杜蘇芮颱風下周都將會明顯影響台灣的天氣，提醒大家要及早做好防颱準備。