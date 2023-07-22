　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮不排除東部登陸！專家估「穿越台灣」再北上　全台豪雨

▲▼杜蘇芮颱風今(7/22)最新路徑。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風今(7/22)最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風下周一將轉向西北，且將加速前進，氣象專家指出，下周二(25日)颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布；下周三到下周四(26日~27日)颱風環流將會經過台灣附近，也不排除中心直接在東部登陸，穿過台灣後繼續北上可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，雖菲律賓東方目前有今年第5號颱風杜蘇芮存在，不過距離台灣還很遠，預期今明兩天周末(22日~23日)對台灣天氣仍無影響，還是受到太平洋高壓外圍偏南到東南風環境影響，維持上午多雲到晴，午後有熱對流雷雨的天氣型態，局部地區仍可能出現大雷雨以及短時較大雨勢的情況，甚至到夜間都還有局部陣雨或雷雨發生的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度部分仍偏高，各地高溫可以到33到35度，大台北地區、中南部近山區、花東縱谷內局部單點有機會達到36度或以上。

不過吳聖宇提醒，下周天氣狀況跟杜蘇芮颱風的移動就有很大的相關，今明兩天(22-23日)杜蘇芮颱風在菲律賓東方海面緩慢西移並且增強，還不會影響台灣天氣。下周一(24日)颱風將轉向西北移動且加速進行，外圍環流的偏東風逐漸接近台灣，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部仍有局部午後雷雨。下周二(25日)颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布，外圍環流影響漸趨明顯，北部、東半部、恆春半島風雨漸增，中南部位於背風面，感受仍較小。

▲▼杜蘇芮颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，下周三到下周四(26日~27日)颱風環流將會經過台灣附近區域，也不排除中心直接在東部登陸，穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。下周五(28日)颱風遠離，警報解除，整體風勢漸緩，但偏南風仍會帶來較大雨勢，尤其中南部影響會比較大。下周末(29-30日)高壓邊緣又來到台灣附近，可望恢復夏季型午後有雷雨的天氣型態。

吳聖宇強調，依照目前預報資料來看，這個颱風接近台灣時的動態仍可能有些變化的空間，是否會更往北偏一些，採取中心經過台灣東部近海北上的路徑還有待觀察，但無論如何，這個杜蘇芮颱風下周都將會明顯影響台灣的天氣，提醒大家要及早做好防颱準備。

ET快訊
快訊／杜蘇芮下周夾帶「極強大威力」！　日本最新預測路徑曝
1打1帶2月兒搭飛機崩潰！　大咖男神伸援手
颱風假有機會？　估周二「接力發海陸警」
五月天阿信「抖內電競女神」　直播間暴動！
杜蘇芮不排除東部登陸！　專家估「穿越台灣」再北上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風假有機會？估周二「接力發海陸警」 杜蘇芮最新路徑曝

狂推佛心企業！「1鞋店」全館85折　PTT讚爆：買完NET再買鞋

杜蘇芮不排除東部登陸！專家估「穿越台灣」再北上　全台豪雨

桃園鐵路地下化2階段完工！3站118年先通　全線拚119年7月通車

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣：前未婚夫開海神你卻開小鴨

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖！　12字吐心聲

和女友親熱「點開館長影片」　獵奇男險被放生！竟還繼續DIY

拍板！　慈濟大學、慈濟科大113學年合併

將直逼強颱！杜蘇芮中心可能擦過南台　各國最新路徑曝

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

女搭計程車拿500元付錢　司機找錢她「1手法」耍詐

幫友慶生卻一氧化碳中毒雙亡　父接女兒死訊...忍淚蹲坐路旁

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

郭書瑤弟捲共諜案..她首露面　認「有情緒」：姊姊好難當

颱風假有機會？估周二「接力發海陸警」 杜蘇芮最新路徑曝

狂推佛心企業！「1鞋店」全館85折　PTT讚爆：買完NET再買鞋

杜蘇芮不排除東部登陸！專家估「穿越台灣」再北上　全台豪雨

桃園鐵路地下化2階段完工！3站118年先通　全線拚119年7月通車

「輔大陳若儀」又發作！　怨男友小氣：前未婚夫開海神你卻開小鴨

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖！　12字吐心聲

和女友親熱「點開館長影片」　獵奇男險被放生！竟還繼續DIY

拍板！　慈濟大學、慈濟科大113學年合併

將直逼強颱！杜蘇芮中心可能擦過南台　各國最新路徑曝

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警「侵襲機率不斷提高」

勝騎士10K白工！挨兩轟讓斗山10連勝平隊史　威達爾貢獻2勝

Nissan將推「全新旗艦跑旅」！TOYOTA Crown有新對手　有望明年見

杜蘇芮下周起夾帶「極強大威力」！　日本最新颱風預測路徑曝

屏東男涉性侵遭羈押「仍當選鄉代」　5萬交保可望補宣誓就職

嫌惡設施翻身！廟會天花板請來南韓女神　區域房價已站3字頭

汪汪趴機車踏板「圓潤大屁股」快溢出　路人忍不住：好想偷摸

被豆花耽誤的韓系咖啡廳？焦糖杏仁布丁堆疊Q彈小珍珠、滋味甜蜜

屏東里港警監環聯合取締噪音車　今年已告發618件

台南將軍必吃美食！手工金黃蚵嗲搭雪淇冰　還有現點現煮虱目魚粥

快訊／美國德州軍事基地發生車禍　1死5傷

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

高鐵自由座　她坐5分鐘就遭人驅趕

杜蘇芮將直逼強颱！　中心可能擦過南台

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

超正護理師曝光！大方秀比基尼照　粉絲嗨翻

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

日本鄉民「酸爆台旅」！一窩蜂負評超震驚

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮將直逼強颱！　中心可能擦過南台

杜蘇芮將直逼強颱！　中心可能擦過南台

杜蘇芮颱風目前向西轉西北，27日2時直逼強烈颱風，目前各國最新預測路徑也已經曝光。其中歐洲模擬資料顯示，杜蘇芮中心可能會擦過台灣南端以及西南部，甚至還有直接通過台灣。中央氣象局預報員曾昭誠透露，杜蘇芮預計在24日北轉、25日清晨發佈海警。

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警

杜蘇芮將直逼強颱！　最快週二清晨海警

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」

10縣市晚間豪大雨特報！警戒區域出爐

10縣市晚間豪大雨特報！警戒區域出爐

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

關鍵字：

杜蘇芮颱風天氣氣象氣象局海警陸警吳聖宇天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

即／台南「大雷雨夜襲」5區發1級淹水警戒

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

10縣市豪大雨特報　深夜雨彈炸不停

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

更多

最夯影音

更多
被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內
裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面