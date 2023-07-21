快訊／杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」　氣象粉專：中颱前段班

▲杜蘇芮颱風路徑預測。（圖／氣象局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「杜蘇芮」預估周日(23日)強度增強轉中颱，氣象局表示最快下周一(24日)晚上到下周二(25日)清晨發布海警。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「強度不可小覷」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」21日晚間表示，根據氣象局最新預測路徑顯示，預估杜蘇芮依然會侵襲台灣，且「全台都有份」，「抵達台灣附近時至少是中颱前段班，強度不可小覷」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局最新預測路徑 依然預估侵襲台灣 全台都有份～ 抵達台灣附近時至少是中颱前段班 強度不可小覷 誤 差 圈 縮 小 了 路 徑 信 心 度 增 加 會 不 會 再 度 翻 車 繼 續 觀 察 下 去 囉... 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2023年7月21日 星期五

「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，目前杜蘇芮路徑的誤差圈縮小，對於預測路徑的信心度增加，至於是否會像過去突然轉彎的颱風突然「翻車 」離開，只能繼續觀察下去。

氣象局預報員趙竑表示，「杜蘇芮」21日上午8時生成，未來移動方向大致往西移動，周日(23日)因北轉分量，會影響未來颱風接近台灣程度和影響後期台灣天氣狀況，是要關注的重點。

趙竑指出，「杜蘇芮」往西移動過程有足夠海溫，會有發展趨勢，預計周日白天有機會增強為中度颱風，慢慢往台灣靠近，下周三到下周五(26日~28日)最接近台灣，降雨最明顯，至於接近台灣程度，要看周日(23日)颱風北轉角度程度而定。