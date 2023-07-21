馬祖官員索賄近百萬遭判刑9年10月　「索賄10％」還說是慣例

▲連江縣政府。（圖／翻攝Google maps）

記者呂晏慈／台北報導

連江縣前產發處長劉德全涉嫌利用職務之便，向得標廠商索賄近百萬元，同時核准補助兒子成立的人頭公司，甚至因主觀認定「大坵島梅花鹿太多」下令屠殺83隻梅花鹿，引發輿論譁然。連江地檢署2021年依違反《貪汙治罪條例》等罪起訴劉德全，本月18日連江地方法院判決結果出爐，宣判劉德全有期徒刑9年10月，其長子劉洵判處有期徒刑4年10月；判決書揭露，劉德全有「索賄10％」的「慣例」，另詐領金額更高達324.9萬餘元。

根據判決書內容，劉德全自2014年至2020年擔任產發處長（改制前為建設局）期間，透過兒子劉洵擔任白手套，屢屢向承作採購案的廠商收取賄款。判決書揭露，劉德全有向得標廠商收取相當於標案款項10％賄款的「慣例」，甚至曾在評選會議前向尚未得標的廠商挑明說：「我們馬祖的標案跟別的地方的比較不一樣，希望你好好做！」也曾有廠商有感於「創業維艱」，央求是否可免除索賄的「慣例」，但遭劉德全斷然拒絕。

根據判決書記載的行賄細節，劉德全從2016年起陸續向「105年連江縣『馬祖首選海洋好禮』—馬祖海洋伴手禮發展計畫」、「108年度離島產業升級輔導計畫」、「108年度離島產業升級輔導計畫—109年度擴充採購案」等標案的得標廠商索賄，索賄金額總計高達99.7萬餘元；不僅如此，他也透過兩名兒子成立的多家人頭公司，詐領人事費、材料費、研究費等逾324.9萬元。

連江地方法院指出，劉德全不思廉潔自持而無視公務員行為規範，竟貪圖錢財收受賄賂，先後向得標廠商收取賄款各63萬4500元、19萬元、17萬3000元，3次犯罪情節非輕，知法犯法，所為敗壞官箴；另劉身為公務員，明知兩位兒子以不同公司名義申請多次SBIR補助計畫，竟未依法迴避，而掩護其子繼續詐領補助款，嚴重破壞國家公務員清廉形象。

至於輿論高度關注的屠殺梅花鹿部分，連江地方法院認為，大坵島上梅花鹿群自2017年起超過200隻，遠高於自然棲地環境可容納的180隻左右的數量，而劉德全是為了解決生態不平衡、梅花鹿因為糧食不足餓死的問題，才指示廠商宰殺梅花鹿，符合《動物保護法》的例外規定，因此判決無罪。

針對連江縣首度有縣府一級主管因貪污遭判重刑，民進黨立委參選人、連江縣黨部主委李問受訪指出，長篇的判決書鉅細靡遺地描述收受賄賂的犯罪行為，真的令人咋舌，也感到非常遺憾，此外，劉德全因殺鹿事件，3年前被調離產發處長，在被起訴調查期間，竟還轉任縣府參議，位居重要職位、領高薪，如今仍經手馬祖社會住宅的規劃，讓人非常憂心馬祖未來居住環境的發展。

李問呼籲，他鄭重呼籲劉德全應該立即辭職下台，同時連江縣政府必須要正式對外界說明。他更表示，這件貪污案恐怕僅是冰山一角，回顧近些日子以來，馬祖連續爆發醜聞，包括對大學生首投族行賄買票、中央駐馬官員違法遭到收押、地方局處首長因貪汙被判刑等，顯見金權政治風氣敗壞，實在是讓人感到非常難過，「是誰讓馬祖不斷沉淪？是誰讓馬祖的政治變成彷彿是金錢遊戲，非得要塞紅包、收回扣、送賄賂？」