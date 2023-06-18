暑假衝馬祖！「坑道音樂會」聽天籟　騎鐵馬再玩生存遊戲

▲馬祖擁有豐富的文化古蹟，吸引不少觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處規劃「2023微光馬祖GO好玩系列活動」，將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕，呈現最動聽的演出美聲；8月19日加碼於北竿遊客中心戶外坂里沙灘舉辦仲夏音樂饗宴。另外還有7月23日到10月23日所進行的「跳島自行車慢遊集點」，7月23日下午還規劃亮點活動「鐳戰生存遊戲體驗」。

觀光局表示，系列活動將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕，在北海坑道內最佳天然音場，呈現最動聽的演出美聲；晚上邀請民眾在星空下一同以音樂佐微光，享受馬祖不一樣的夜晚。

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本次卡司包括龍潭愛樂管弦樂團、外國樂團-More the Merrier、搖滾吉他-瓦克阿中、馬祖長大的創作型音樂才女-吳汶芳等團體歌手齊聚演出。

▲馬祖安東坑道。（圖／記者李宜秦攝）

8月19日加碼於北竿遊客中心戶外坂里沙灘，邀請外國樂團-情菲徳已、Jenny in洪以芯、金曲天籟北原山貓等中西民謠卡司團體歌手齊聚演出，伴隨著黃昏下徐徐海風，共度浪漫又熱情的仲夏音樂饗宴。

以馬祖單車暢遊島嶼風光的「2023馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣Chill Trip Matsu」將於7月23日舉辦，當天將號召單車騎士由南竿遊客中心騎乘至津沙聚落來回路線，感受津沙聚落的百年風華與創新生命力的小鎮微光。

7月23日下午還另規劃亮點活動－「鐳戰生存遊戲體驗」，於充滿軍事場景的「大漢據點」引爆激情，為參與者打造結合娛樂和軍事體驗的獨特運動。活動分為4個梯次，參與者將使用仿真槍配備的雷射光束和電子感應器，身臨其境地投入激烈的槍戰場景中。

本次活動也特別規劃民眾遊馬祖享優惠活動，集結馬祖四鄉五島吃、喝、玩、樂各類型特約商店，提供遊客各式優惠好康外，民眾消費滿500元憑發票或收據即可上網登錄填寫表單即可參加抽獎活動。