　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假衝馬祖！「坑道音樂會」聽天籟　騎鐵馬再玩生存遊戲

▲▼馬祖新台馬輪觀光旅遊,觀光客,國旅。（圖／記者李宜秦攝）

▲馬祖擁有豐富的文化古蹟，吸引不少觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處規劃「2023微光馬祖GO好玩系列活動」，將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕，呈現最動聽的演出美聲；8月19日加碼於北竿遊客中心戶外坂里沙灘舉辦仲夏音樂饗宴。另外還有7月23日到10月23日所進行的「跳島自行車慢遊集點」，7月23日下午還規劃亮點活動「鐳戰生存遊戲體驗」。

觀光局表示，系列活動將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕，在北海坑道內最佳天然音場，呈現最動聽的演出美聲；晚上邀請民眾在星空下一同以音樂佐微光，享受馬祖不一樣的夜晚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次卡司包括龍潭愛樂管弦樂團、外國樂團-More the Merrier、搖滾吉他-瓦克阿中、馬祖長大的創作型音樂才女-吳汶芳等團體歌手齊聚演出。

▲▼馬祖安東坑道。（圖／記者李宜秦攝）

▲馬祖安東坑道。（圖／記者李宜秦攝）

8月19日加碼於北竿遊客中心戶外坂里沙灘，邀請外國樂團-情菲徳已、Jenny in洪以芯、金曲天籟北原山貓等中西民謠卡司團體歌手齊聚演出，伴隨著黃昏下徐徐海風，共度浪漫又熱情的仲夏音樂饗宴。

以馬祖單車暢遊島嶼風光的「2023馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣Chill Trip Matsu」將於7月23日舉辦，當天將號召單車騎士由南竿遊客中心騎乘至津沙聚落來回路線，感受津沙聚落的百年風華與創新生命力的小鎮微光。

7月23日下午還另規劃亮點活動－「鐳戰生存遊戲體驗」，於充滿軍事場景的「大漢據點」引爆激情，為參與者打造結合娛樂和軍事體驗的獨特運動。活動分為4個梯次，參與者將使用仿真槍配備的雷射光束和電子感應器，身臨其境地投入激烈的槍戰場景中。

本次活動也特別規劃民眾遊馬祖享優惠活動，集結馬祖四鄉五島吃、喝、玩、樂各類型特約商店，提供遊客各式優惠好康外，民眾消費滿500元憑發票或收據即可上網登錄填寫表單即可參加抽獎活動。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女學生嚇到不敢進系館！　台師大副教授涉性騷　
妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」
企鵝妹環島最後一天！　粉絲不捨喊「走去花蓮」
28歲男「尿都泡泡」還有三高！　醫嘆1狀況不改必洗腎
遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　民進黨議員道歉了
愛情長跑10年　「58萬YTR」要嫁了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

企鵝妹環島最後一天！粉絲不捨喊「走去花蓮」　她笑回NO曝原因

暑假衝馬祖！「坑道音樂會」聽天籟　騎鐵馬再玩生存遊戲

愛情長跑10年「58萬YTR」要嫁了！曬法國浪漫求婚照：Yes I Do

3星座端午前後　小心破財！

周末只放1天假！今國5取消北上高乘載　端午「塞車尖峰熱點」曝

大學分科測驗下月登場　台北酷課雲6／19起線上衝刺班開課

餵藥案驗髮「小孩頭頂禿一片」　新北衛生局回應了

雨區擴大時間曝！　颱風季將登場

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

補班日局部大雨襲9縣市　下周一起高溫上看35度

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

企鵝妹環島最後一天！粉絲不捨喊「走去花蓮」　她笑回NO曝原因

暑假衝馬祖！「坑道音樂會」聽天籟　騎鐵馬再玩生存遊戲

愛情長跑10年「58萬YTR」要嫁了！曬法國浪漫求婚照：Yes I Do

3星座端午前後　小心破財！

周末只放1天假！今國5取消北上高乘載　端午「塞車尖峰熱點」曝

大學分科測驗下月登場　台北酷課雲6／19起線上衝刺班開課

餵藥案驗髮「小孩頭頂禿一片」　新北衛生局回應了

雨區擴大時間曝！　颱風季將登場

掃浴廁「鹽酸+漂白水」噴毒氣送急診！護理師：接到好幾個病患

今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

嘉市警局一分局志工　端午節暨關懷慰問獨居長者

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

鄭宗哲全聯盟最會打三壘安打　李灝宇復出爆發3安猛打賞

長庚打造友善愛滋醫療環境　提供全面性照護及個案就醫隱私

妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

定期檢查篩出攝護腺癌　嘉義聖馬達文西手術有效治癒

賴香伶談辦公室性騷喊政治鬥爭　周玉蔻：讓人唾棄、不恥

爸爸繳一輩子房貸！因1事「房子是別人的」　她嘆：家快要沒了

後座男當街摸16秒　女騎士瞇眼忘了綠燈

生活熱門新聞

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

唐吉訶德取消24hrs營業！網點關鍵

雨區擴大時間曝！　颱風季將登場

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

妹子回國「見機場1畫面」怒嗆：台灣人哪個字看不懂

下半年結婚運旺　4星座能遇正緣

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

他怨飯店不接幼童　遭大逆風酸爆

12星座「桃花滿天飛」！一周運勢一次看

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

更多熱門

相關新聞

中原大學志工隊授旗　深入偏鄉跨國獻愛心

中原大學志工隊授旗　深入偏鄉跨國獻愛心

中原大學今年暑假將帶領5支團隊、30位學生志工，分別在桃園、馬祖、柬埔寨及泰緬邊境，進行偏鄉教育、議題採訪、影像紀錄、英文和藝文教學等服務。從臺灣到國際、從新住民到泰緬移工學童議題，這群中原學生不分族群與國界付出愛心，要讓暑假過得更有意義。

台馬之星海上故障漂流影片曝

台馬之星海上故障漂流影片曝

馬祖男童「高燒脫水」爸媽急壞！巡防艇急出動

馬祖男童「高燒脫水」爸媽急壞！巡防艇急出動

「馬祖最高學府」新宿舍落成　可容納104學生住宿

「馬祖最高學府」新宿舍落成　可容納104學生住宿

連江縣長赴陸洽商「新四通」　綠批畫大餅

連江縣長赴陸洽商「新四通」　綠批畫大餅

關鍵字：

馬祖

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

洗衣袋「2錯誤用法」曝！內行人驚吐：30%↑汗臭會跟回來

快訊／原民歌王萬沙浪過世！享壽74歲

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

WHO：有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈

買房要有女友名字！他嗆準岳父1句話　全場傻了

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面