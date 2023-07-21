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【廣編】關懷偏鄉教育　金鷹扶輪社10餘年來不言放棄

▲▼台北金鷹扶輪社,偏鄉教育,陳德儒,花蓮鳳林,林榮國小,夏令營。（圖／金鷹扶輪社提供）

▲台北金鷹扶輪社關懷偏鄉教育十餘年，今年夏令營至花蓮鳳林林榮國小，在小朋友心中種下夢想種子。

圖、文／台北金鷹扶輪社提供

炙熱酷暑擋不住台北金鷹扶輪社社友們的愛心服務，台北金鷹扶輪社於7月20日一早由社長陳德儒率領20幾位社友從台北趕往花蓮鳳林林榮國小，探視由台北金鷹扶少團（市立華江高中）師生帶領的夏令營輔導成果展，受到林榮國小學校師生的熱烈歡迎。

花蓮縣林榮國小校長許素娟表示「真正的教育，乃是幫助個人，使之成熟、自由，使之綻放於愛與善良之中。」暑假期間多數家長因上班無暇顧及學生，今年夏令營輔導有多達30幾位小學生參加，她感謝台北金鷹扶輪社自民國100年起連續10年來不斷的投入人力與資金關懷偏鄉學童的教育，透過團康活動、美術教育、課業輔導，努力客製化設計讓學童可以有新的學習、思考，產生新的視野，對同伴增進彼此的信任與團結氣氛，啟發學生無限潛能，5天來的陪伴更溫暖了小朋友的心。

台北金鷹扶輪社第22屆社長陳德儒表示，偏鄉課輔雖因防疫暫停了2年，但新任的金鷹扶少團專任老師鄭螢綺行前的流程預演，華江高中扶少團成員們願意犧牲暑假時間自願投入，認真規劃並學習如何將自身所學與夏令營輔導活動相結合，相信這樣的經驗將是未來人生中無限的養分，更能在小朋友心中種下夢想種子。成立超過20年的台北金鷹扶輪社，是由各行各業的菁英組合而成，而關懷偏鄉教育一直是重點服務目標，這10餘年的投入持續關懷學生人數超過500人，成果斐然。

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