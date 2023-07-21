花蓮看紅面鴨FUN暑假！特斯拉開回家　分享訊息再抽體驗券

▲前往紅面鴨FUN暑假活動的旅客上網登錄抽獎，有機會抽中大獎特斯拉Model Y。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今夏最精彩的花蓮「紅面鴨FUN暑假」活動開跑啦！即日起至8月13日，紅面鴨在壽豐鯉魚潭陪大家一起歡樂FUN暑假！活動期間不僅有音樂水舞秀、水上劇場表演，還有親子互動遊戲區和超美打卡藝術裝置，讓你相機按不停。前往紅面鴨FUN暑假活動的旅客還可以參加「永續遊花蓮獎勵方案」，上網登錄抽獎，就有機會抽中大獎電動汽車特斯拉Model Y！分享FB活動訊息，週週再抽戶外體驗券！

▲▼活動期間有音樂水舞秀、水上劇場表演，讓你相機按不停。

觀光處長張志翔表示，「永續遊花蓮獎勵方案」活動持續到11月30日，只需入住花蓮合法旅宿，將相關資料，以及登錄人與指定景點或活動的三張合照上傳到活動官網，就有機會獲得最大獎電動汽車特斯拉Model Y。活動將紅面鴨FUN暑假、花蓮縣原住民族聯合豐年節、星光音樂會、Fali Fali音樂節和太平洋溫泉季等大型活動及花蓮各項經典景點作為活動指定行程，更結合精選20條「花蓮絕美步道」，吸引遊客探索花蓮的山海美景，體驗永續旅遊的愜意風情，同時參加活動，把精采獎項抽回家！

目前花蓮最夯的活動莫過於現正熱烈舉辦中的紅面鴨FUN暑假活動，因為除了活動內容白天晚上皆精采之外，現在民眾到鯉魚潭周邊可一次蒐集到「永續遊花蓮獎勵方案」登錄所需的3張指定景點或活動合照，包含紅面鴨FUN暑假活動、鯉魚山步道及池南國家森林區森林浴步道，再加上住宿的收據或發票，即可輕鬆獲得特斯拉電動汽車抽獎資格。

趁著今夏熱度，永續遊花蓮獎勵方案在「花蓮觀光粉絲團FB」加碼推出FB貼文分享抽獎活動，到11月將週週抽出戶外體驗券，包括賞鯨、獨木舟、夜間捉蝦、漆彈體驗、獵人學校特色體驗等。持續關注「花蓮觀光粉絲團FB」，在最新抽獎活動指定貼文上，完成分享、打卡、按讚等指定任務，就有機會獲得各項精采體驗券！今夏絕無僅有的好康就在花蓮，縣長徐榛蔚邀請大家來到花蓮FUN暑假！除了能抽體驗券等精彩好禮，還有機會成為電動汽車特斯拉Model Y車主，把花蓮的回憶滿載而歸！

更多詳情請見「花蓮觀光粉絲團FB」（https://m.facebook.com/hltour）及「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站：（https://trip.hl.gov.tw/）。