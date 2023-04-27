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社會 社會焦點 保障人權

店員揪人妻過夜甜喊「說好不戴」　夫見超綠對話還慘丟工作

記者黃翊婷／綜合報導

張姓小吃店店員戀上林姓人妻，兩人不僅多次互傳「我愛你」等訊息，還曾傳送「我又沒有射在裡面」、「等妳穿來我家」等鹹濕對話。林女的丈夫得知妻子外遇大受打擊，進而影響到工作被資遣，丟了飯碗，他憤而對張男提告求償50萬元，最終獲判賠償6萬元。

▲▼床。（圖／CFP）

▲張男與林姓人妻交往，還約對方到家中過夜。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林女的丈夫在判決書中主張，和妻子婚後關係穩定，育有1女，妻子卻在2021年8月間開始與張男頻繁傳訊息，兩人多次互傳訊息告白，包含「愛你」、「結訓好好陪你」、「我也愛你」，文字後方還會加上許多愛心符號，這顯然已經不是普通朋友之間會出現的對話。

更讓丈夫難過的是，張男還在2021年11月27日傳訊息給林女，表示「衣服帶一帶」、「直接睡我家」，同年12月1日又傳送「我又沒有射在裡面」、「不是說不要戴」等訊息，甚至在聖誕節隔天甜密告白「等妳穿來我家」，讓他大受打擊，憤而決定提告求償50萬元。

張男雖然在事後自行向林女丈夫坦承這段戀情，但經過法院合法通知他並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明或陳述。

基隆地院法官認為，林女的丈夫在得知妻子外遇之後，工作態度急轉直下，還因此罹患疾病，導致被公司資遣，失去每個月5至6萬元的收入，衡量雙方地位、身分、經濟能力、加害程度等因素，最終判張男應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。

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