快訊／「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

▲熱帶性低氣壓生成杜蘇芮颱風。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓TD06今(21日)上午8點生成今年第5號颱風「杜蘇芮」，最新預測路徑出爐，氣象局表示，目前預測路徑從菲律賓到巴士海峽間通過，不過後期不確定性很大，周日(23日)北轉角度將是關鍵，下周二、下周三(25日~26日)若通過巴士海峽，不排除發海警。

日本氣象廳今上午發布，熱帶性低氣壓生成輕颱「杜蘇芮」，朝向西北西方向進行。

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中央氣象局也表示，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓已於今(21)日上午8時增強為輕度颱風，編號第5號(國際命名: DOKSURI，中文譯名:杜蘇芮)，預測未來朝西北移動。

▲「杜蘇芮」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

中央氣象局預報員趙竑表示，「杜蘇芮」颱風預測將從菲律賓到巴士海峽間通過，但周日要觀察北轉角度，若比較早往北轉，路徑將往琉球方向前進；若比較晚北轉，路徑將走菲律賓到巴士海峽，目前氣象局預測走菲律賓到巴士海峽機率大，下周二到下周三(25日~26日)有機會通過巴士海峽，不排除發海警，但後期路線不確定還是很大，仍待後續觀察。

趙竑指出，目前預測「杜蘇芮」暴風圈會接近台灣附近海面，但不管未來走法如何，下周一(24日)之後天氣變化很大，水氣比較多，若路徑往琉球，將影響台灣北部、東半部降雨，若走巴士海峽，台灣東半部、南部地區也將出現降雨，若走到台灣海峽則影響西半部降雨。