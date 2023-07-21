看似茶葉及布丁粉...打開是海洛因+安毒　竹南警抄出5000萬黑貨

▲竹南警方在竹北市大樓內查獲大量毒品，海洛因和安非他命偽裝成茶葉及布丁粉，初估市值達台幣5000萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

張姓男子持有大量毒品意圖販賣，苗栗竹南警分局積極蒐證，查得張男藏身在新竹縣竹北市某大樓內，日前持搜索票前往搜索，現場查扣偽裝成茶葉及布丁粉的海洛因包和非他命包，總重14餘公斤，初估市值達5000萬台幣，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

竹南警分局長期跟監、蒐證，查得張男藏身及置放毒品處所，位於新竹縣竹北市某大樓內，遂向新竹地方法院聲請核發搜索票獲准後，於7月19日，會同苗栗憲兵隊及竹北分局共同前往搜索，見牆邊堆放數包茶葉及布丁粉，開拆查看竟全是毒品，警方當場查扣第一級毒品海洛因34包，毛重1266.3公克及第二級毒品安非他命13包，毛重13,020公克，電子磅秤、點鈔機、現金17萬元等證物，全案警詢後將張嫌依違反毒品危害防制條例案移送新竹地檢署，檢察官向法院聲請羈押，法官裁定張嫌20萬元交保。

竹南警分局表示，張嫌持有之大量毒品，初估市值達新臺幣5,000萬元，可供上萬人施用，若流入市面，恐嚴重危害民眾健康，為防制毒品流入市面破壞社會秩序與影響民眾居住安定，警方將持續對毒品犯罪刨根溯源，並呼籲民眾如有發現出入複雜或可疑為毒品之場所，可向警方報案，共同維護社會治安。