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社會 社會焦點 保障人權

竹南路口2車猛撞　黑車衝進早餐店...白車「下巴掉了」逆上人行道

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮今(21日)發生路口碰撞車禍，上午7點多，在新南街、五谷街口發生2自小客車碰撞事故，黑、白2部自小客車碰撞後車頭毀損，黑車被撞後衝進路旁早餐店，白車則是180度衝上人行道，這起事故所幸只有黑車駕駛手臂擦傷，雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因仍待釐清。

轄區警方獲報到場後，發現黑色自小客車卡在轉角早餐店前動彈不得，現場車輛殘骸散落一地，確認僅有黑車駕駛1人手臂擦傷，通報119救護車送醫。 

▲▼ 黑車、白車今(21日)在竹南鎮閃燈路口未按規定停、讓而發生碰撞，碰撞後黑車滑進路邊早餐店，白車則反方向停在人行道上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲ 黑車、白車今(21日)在竹南鎮閃燈路口未按規定停、讓而發生碰撞，碰撞後黑車滑進路邊早餐店，白車則反方向停在人行道上。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警方初步調查，黑色自小客車沿新南街往南行駛，行駛至該路口時，與往西行駛之白色自小客車發生碰撞，撞擊的作用力讓黑色自小客車往早餐店方向滑行，在擦撞鐵捲門軌道後停止；白色自小客車則滑向反方向並停止在人行道上。雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事原因仍待釐清。

竹南警察分局提醒民眾，車輛行經路口時，遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，而閃光紅燈標誌應停止再開，並注意路口來車。另籲請民眾牢記汽機車「路口慢看停」準則，以防止事故發生，保障你我行車安全。

▲▼ 黑車、白車今(21日)在竹南鎮閃燈路口未按規定停、讓而發生碰撞，碰撞後黑車滑進路邊早餐店，白車則反方向停在人行道上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 黑車、白車今(21日)在竹南鎮閃燈路口未按規定停、讓而發生碰撞，碰撞後黑車滑進路邊早餐店，白車則反方向停在人行道上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 黑車、白車今(21日)在竹南鎮閃燈路口未按規定停、讓而發生碰撞，碰撞後黑車滑進路邊早餐店，白車則反方向停在人行道上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 黑車、白車今(21日)在竹南鎮閃燈路口未按規定停、讓而發生碰撞，碰撞後黑車滑進路邊早餐店，白車則反方向停在人行道上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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