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路邊賓士遭鋼珠彈擊破玻璃　他遭搜索PO網喊冤！竹南分局回應了

▲▼竹南鎮日前一輛停在路邊的賓士車前擋風玻璃疑似被鋼珠彈射擊毀損，警方持搜索票到住附近的馬男家中搜索，馬男卻上網喊冤，感嘆「人在家中坐、官司天上來」!（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竹南鎮日前一輛停在路邊的賓士車前擋風玻璃疑似被鋼珠彈射擊毀損，警方持搜索票到住附近的馬男家中搜索，訊後馬男依毀損罪嫌送辦。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮6月10日發生一件路邊停車擋風玻璃遭鋼珠彈毀損案，警方蒐證後懷疑是住在附近的馬姓民眾所為，6月17日持搜索票到馬家搜索，並查扣相關證物，馬男訊後依毀損罪嫌被移送；不過、馬男27日上網爆料，指控警方沒有證據的情況下先入人於罪，感嘆「人在家中坐、官司天上來」!

上網爆料的馬先生說，6月10日下午，竹南鎮龍天路邊的一輛賓士車，擋風玻璃被鋼珠彈擊破，警方到場處理，懷疑是住在附近的他涉案，17日上午9點，竹南分局7位員警，持搜索票到他家搜索，過程中帶隊的邱姓小隊長好幾次要他把東西交出來，他納悶要交什麼東西？搜索結束，員警帶回一把空氣槍及生鏽的漆彈槍，隨後跟警方回到分局做筆錄。

馬男懷疑警方沒有證據的情況下先入人於罪，並將過程分享在臉書社團爆料公社，感嘆「人在家中坐、官司天上來」!

對此，竹南警分局表示，6月10日接獲民眾小客車前擋風玻璃遭毀損報案，員警到場發現該自小客車毀損情形疑似為空氣槍所為，並於現場周遭發現一顆鋼珠彈，不排除為涉案鋼珠，惟該自小客車頭面向圍牆，調閱案發時周遭監視器均無可疑人車經過。

經鑑識小組現場勘查，運用雷射筆實施彈道重建及分析彈著點，研判係以空氣槍裝填鋼珠彈從高處射擊擋風玻璃所致，懷疑是有人從馬先生住家的三樓廁所往下射擊，彙整相關事證後向方法院聲請搜索票，6月17日執行搜索，查扣相關證物，全案訊後將馬男依毀損罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼竹南鎮日前一輛停在路邊的賓士車前擋風玻璃疑似被鋼珠彈射擊毀損，警方持搜索票到住附近的馬男家中搜索，馬男卻上網喊冤，感嘆「人在家中坐、官司天上來」!（圖／記者蔡文淵翻攝）

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