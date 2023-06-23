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苗栗龍舟賽龍舟迴轉翻覆沈沒　頭份青工會14隊員全落水

記者蔡文淵／苗栗報導

受疫情影響停辦2年的苗栗縣竹南鎮中港溪龍舟賽，昨(22日)端午節熱鬧登場，共有39支隊伍報名參賽，昨天現場吹著強勁的西南風，下午就有一艘龍舟在河道迴轉時翻船，所幸隊員都穿著救生衣，14名落水隊員都順利獲救。

▲▼苗栗縣竹南中港溪龍舟賽(22日)傳出龍舟沉沒意外，一艘龍舟迴轉時疑似風力強大造成龍舟傾斜進水，14名隊員落水，全數獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣竹南中港溪龍舟賽(22日)傳出龍舟沉沒意外，一艘龍舟迴轉時疑似風力強大造成龍舟傾斜進水，14名隊員落水，全數獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

今年苗栗縣龍舟賽活動報名相當踴躍，總計39隊隊伍參賽，共約800名選手下場較勁，包括有社會組10隊、休閒組14隊、青工組8隊、學生組7隊。

昨(22日)龍舟賽會場中港溪出海口河段吹起了強勁的西南風，加上正值漲潮，比賽的龍舟是由東往西划行，所有參賽龍舟都要逆勢前行，加上逆風造成的阻力，讓龍舟比賽難度增加不少。

下午3點半左右，青工組第3、4名之爭由頭份和卓蘭互尬，比賽完畢後，獲得第4名的頭份青工會龍舟在河道迴轉時，可能風切過大，造成龍舟傾斜進水，最後整艘龍舟沉入水中，14名隊員全數落水，所幸隊員都穿著救生衣，附近警戒的水上救難人員立即將落水隊員拉上救生艇，沒有人員受傷。

比賽結果，最受矚目的社會組由苗栗縣消防局第3度獲得冠軍，沈船的頭份青工會則獲得青工組第4名。

▲▼苗栗縣竹南中港溪龍舟賽(22日)傳出龍舟沉沒意外，一艘龍舟迴轉時疑似風力強大造成龍舟傾斜進水，14名隊員落水，全數獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣竹南中港溪龍舟賽(22日)傳出龍舟沉沒意外，一艘龍舟迴轉時疑似風力強大造成龍舟傾斜進水，14名隊員落水，全數獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣竹南中港溪龍舟賽(22日)傳出龍舟沉沒意外，一艘龍舟迴轉時疑似風力強大造成龍舟傾斜進水，14名隊員落水，全數獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▼苗栗縣消防局猛男消防龍舟隊3度獲得苗栗龍舟賽冠軍，隊員比出「三」的手勢標註獲得三連霸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣消防局猛男消防龍舟隊3度獲得苗栗龍舟賽冠軍，隊員比出「三」的手勢標註獲得三連霸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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