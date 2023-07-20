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TPASS超好用！　三生活圈月票近57萬人購買、1700萬人次使用

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前推動TPASS通勤月票，初期以基北北桃、中彰投苗、南高屏等3大生活圈先行，累積有56.7萬人次購買、累計1754萬人次使用，且持續成長中。院長陳建仁表示，後續請交通部持續觀察TPASS月票辦理情形、定期檢討政策成效，並盡快協助其他縣市推動TPASS月票上路，提供國人更多低廉、便利的通勤服務，擴大政策效益。

林子倫轉述，院長陳建仁在院會中裁示，3大生活圈TPASS通勤月票上路以來，已有超過56萬人次購買，公共運輸使用人次亦高達1700萬人次，持續成長中，實施成效相當不錯，也顯示國人對於這項政策的支持。

陳建仁說，感謝交通部的努力以及各縣市政府的配合，讓這項有感政策在短時間能上路啟用，減輕民眾生活負擔，更能達到促進公共運輸、節能減碳及都市減壓的效果。

陳建仁指示，後續請交通部持續觀察TPASS辦理情形並定期檢討政策成效，同時也盡快協助其他縣市推動TPASS月票上路，提供國人更多低廉、便利的通勤服務，擴大政策效益。

交通部表示，交通部表示，3大生活圈月票上路2週以來，統計7月1日至18日累計已有56.7萬人次購買TPASS月票，使用TPASS月票搭乘公共運具運量則累計達到1754萬人次，且均仍在持續成長當中。

其中，在月票購買人數部分，基北北桃月票已販售41.4萬張，已超過原本雙北1280月票單月最高銷售34.3萬張，相較疫情前同期28.5萬張增加約45%；在南高屏月票部分則販售達4.2萬張，亦超過原本高雄mengo月票單月最高銷售1.2萬張，相較疫情前同期5000張增加約7倍。

在月票搭乘運量部分，工作日平均每日約有117.9萬人次使用，最高使用日為7月14日將近140萬人次；假日平均每日約有56.6萬人次，最高使用日為7月15日達到78.5萬人次。另外，在民眾使用月票搭乘運具以捷運（含輕軌）所占比例最高，其次為公車，再其次為台鐵。交通部另表示TPASS已帶動民眾使用公共運輸意願，整體公共運輸運量亦有增加，惟目前還在統計當中在7月底會有比較完整的資料，屆時將再予發布。

交通部亦說明，目前3大生活圈TPASS月票運作已日趨穩定，上路初期有部分驗票系統設定及專用通道標示導引問題也已經改善完成，大部分民眾亦已逐漸熟悉月票運作方式，使用情況越來越順暢。該部預估7-8月為暑假期間，可能有部分學生沒有購買月票需求，因此預期8月月票使用將與7月相似呈現穩定型態，9月開學後將會有另一波學生使用人潮，屆時月票販售及使用人次將會再向上攀升，該部也會持續蒐集及掌握月票使用情形，並加強專用通道相關的導引及要求運輸業者預為調度籌備運能，以期9月時運作順暢。

最後，交通部表示，除3大生活圈月票外，另尚有桃竹竹苗生活圈、北宜生活圈、嘉義縣、台東縣及花蓮縣等，也已提出月票計畫；雲林縣、嘉義市及澎湖縣則尚在規劃中，該部會請公路總局持續輔導地方政府及儘速完成審查與核定作業，以減輕國人生活負擔及提升公共運輸使用率，進一步強化國內經濟與社會發展韌性，為國內公共運輸發展與整體交通改善帶來新的契機。

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