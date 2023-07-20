▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對在野黨質疑軍公教人員調薪4%、警勤加給調升15%，中央補助卻縮水一事，主計總處副主計長陳慧娟20日說明，人事費是地方自治事項，原則上中央對地方的協助會針對財政收入不足以支應的部分，但此次特別針對8個沒有短差的縣市仍補助一半，已優於以往；此外，全額協助是在第1年，第2年就會進入基本財政收支。另外，經統計，全台總共補助約125億。

行政院上個月宣布軍公教人員調薪4%、警勤加給調升15%。但國民黨立委王鴻薇今指出，軍公教調薪過去都是由中央全額補助，但明年調薪中央卻不溯源往昔全部補助，砍北市府一半的補助，警勤加給更是只補貼今年，明年還沒有著落，質疑是「中央請客、地方買單」。

主計總處副主計長陳慧娟說明，地方政府基本上就是會有財政支出跟財政收入，一項會用公式去算基本財政收入跟支出，人事費就是基本財政支出，比如一些地方稅就是基本財政收入，差短的計算長久以來都有既定公式。

針對調薪的部分，陳慧娟強調，因為人事費是地方自治事項，是基本財政支出，原則上中央對地方的協助會針對財政收入不足以支應的部分，也就是所謂的差短予以協助。

陳慧娟表示，若地方政府編列的時程是來得及，就是針對有不足的部分才去協助，會特別針對全額補助的話，都是基於調薪宣布的時間點，在地方制度法編列的時效未能納入預算，基本上就會全額協助。陳說，基本上全額協助是在第1年，第2年就會進入基本財政收支，所謂全額協助是只有第1年。

陳慧娟也指出，目前沒有差短的就是六都以及金門縣、新竹市等8縣市。她也特別強調，113年特別基於好意，依照以往是只針對不足的縣市予以協助，但113是6月1日就宣布要調薪，但還是針對這8個沒有差短的縣市去補助一半，「基本上沒有差短的縣市已經比以往獲得更多的協助」。

陳慧娟強調，調薪已經多次調薪，這樣以往只針對不足的部分，縣市多年來這樣編列預算似乎也都蠻順暢的，「113年基於好意特別多予以補助，其實是特別多增加補助這一半，是基於好意」，這次的調薪跟107年時類似，在地方制度法的期限前，107年時是只針對不足的縣市去協助，113年是針對沒有不足的部分特別去協助一半。

另外，針對補助總額部分，陳慧娟說，8個縣市是補助一半、其餘100%協助，「2種協助加總差不多是125億」。

行政愈發言人林子倫補充，過去幾年台灣經歷很多非洲豬瘟、新冠肺炎、百年大旱、中美貿易戰、烏俄戰爭等嚴峻挑戰，許多不辭辛勞的軍公教人員還有國民共同努力，控制了疫情，相關經濟表現也優於全球，因此行政院在今年拍板明年1月1日起為所有軍公教人員加薪4%，今年7月開始睽違28年調整警勤加給15%，不但讓群全民共享經濟成果，也慰勞大家這年來的辛勞。

林子倫表示，照顧軍公教人員不應區分中央與地方，妥善照顧第一線辛勞的軍公教人員，才能讓大家安心為國家付出、為社會努力，對於有困難的縣市，中央一定會給予協助，財政狀況良好的縣市這次也再加碼補助一半，希望大家共襄盛舉，唯有大家通力合作，各項政務才能順利推動，讓台灣更好、更溫暖。