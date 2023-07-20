　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍公教調薪全台補125億　主計處：8縣市收支未短差仍補一半「優於過去」

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對在野黨質疑軍公教人員調薪4%、警勤加給調升15%，中央補助卻縮水一事，主計總處副主計長陳慧娟20日說明，人事費是地方自治事項，原則上中央對地方的協助會針對財政收入不足以支應的部分，但此次特別針對8個沒有短差的縣市仍補助一半，已優於以往；此外，全額協助是在第1年，第2年就會進入基本財政收支。另外，經統計，全台總共補助約125億。

行政院上個月宣布軍公教人員調薪4%、警勤加給調升15%。但國民黨立委王鴻薇今指出，軍公教調薪過去都是由中央全額補助，但明年調薪中央卻不溯源往昔全部補助，砍北市府一半的補助，警勤加給更是只補貼今年，明年還沒有著落，質疑是「中央請客、地方買單」。

主計總處副主計長陳慧娟說明，地方政府基本上就是會有財政支出跟財政收入，一項會用公式去算基本財政收入跟支出，人事費就是基本財政支出，比如一些地方稅就是基本財政收入，差短的計算長久以來都有既定公式。

針對調薪的部分，陳慧娟強調，因為人事費是地方自治事項，是基本財政支出，原則上中央對地方的協助會針對財政收入不足以支應的部分，也就是所謂的差短予以協助。

陳慧娟表示，若地方政府編列的時程是來得及，就是針對有不足的部分才去協助，會特別針對全額補助的話，都是基於調薪宣布的時間點，在地方制度法編列的時效未能納入預算，基本上就會全額協助。陳說，基本上全額協助是在第1年，第2年就會進入基本財政收支，所謂全額協助是只有第1年。

陳慧娟也指出，目前沒有差短的就是六都以及金門縣、新竹市等8縣市。她也特別強調，113年特別基於好意，依照以往是只針對不足的縣市予以協助，但113是6月1日就宣布要調薪，但還是針對這8個沒有差短的縣市去補助一半，「基本上沒有差短的縣市已經比以往獲得更多的協助」。

陳慧娟強調，調薪已經多次調薪，這樣以往只針對不足的部分，縣市多年來這樣編列預算似乎也都蠻順暢的，「113年基於好意特別多予以補助，其實是特別多增加補助這一半，是基於好意」，這次的調薪跟107年時類似，在地方制度法的期限前，107年時是只針對不足的縣市去協助，113年是針對沒有不足的部分特別去協助一半。

另外，針對補助總額部分，陳慧娟說，8個縣市是補助一半、其餘100%協助，「2種協助加總差不多是125億」。

行政愈發言人林子倫補充，過去幾年台灣經歷很多非洲豬瘟、新冠肺炎、百年大旱、中美貿易戰、烏俄戰爭等嚴峻挑戰，許多不辭辛勞的軍公教人員還有國民共同努力，控制了疫情，相關經濟表現也優於全球，因此行政院在今年拍板明年1月1日起為所有軍公教人員加薪4%，今年7月開始睽違28年調整警勤加給15%，不但讓群全民共享經濟成果，也慰勞大家這年來的辛勞。

林子倫表示，照顧軍公教人員不應區分中央與地方，妥善照顧第一線辛勞的軍公教人員，才能讓大家安心為國家付出、為社會努力，對於有困難的縣市，中央一定會給予協助，財政狀況良好的縣市這次也再加碼補助一半，希望大家共襄盛舉，唯有大家通力合作，各項政務才能順利推動，讓台灣更好、更溫暖。

ET快訊
快訊／雨彈升級！　17縣市豪大雨特報
快訊／開假紅單吊銷牌照！　高雄4警遭約談
快訊／天降冷氣機！　板橋22歲女遭砸命危
快訊／綠參選人硬蹭陳紫渝　民進黨怒了：要道歉
快訊／親弟涉共諜案被逮　郭書瑤首回應了
開房挑百元商旅！　陳紫渝爆「里長超低月薪」嚇呆邰智源
快訊／午後對流雨開轟！　14縣市大雨特報
快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！　20萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德如何突破「民調天花板」？　綠高層點兩關鍵

快訊／綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論要道歉

傳美關切賴清德「走入白宮說」　侯友宜競辦：麻煩製造者2.0版

翻車！莊銘淵要陳紫瑜「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

賴清德明首合體立委小雞　綠高層曝選戰分水嶺

韓冰想當不分區立委？　韓辦澄清「絕無此事」

王鴻薇再槓Kolas「你有多惡劣」　喊話：我有證據，最好來告我

萬安演習下周登場！淡海輕軌停駛半小時　7列車次受影響

TPASS超好用！　三生活圈月票近57萬人購買、1700萬人次使用

快訊／韓國瑜將出席國民黨全代會　「和總統候選人並肩坐在一起」

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

賴清德如何突破「民調天花板」？　綠高層點兩關鍵

快訊／綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論要道歉

傳美關切賴清德「走入白宮說」　侯友宜競辦：麻煩製造者2.0版

翻車！莊銘淵要陳紫瑜「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

賴清德明首合體立委小雞　綠高層曝選戰分水嶺

韓冰想當不分區立委？　韓辦澄清「絕無此事」

王鴻薇再槓Kolas「你有多惡劣」　喊話：我有證據，最好來告我

萬安演習下周登場！淡海輕軌停駛半小時　7列車次受影響

TPASS超好用！　三生活圈月票近57萬人購買、1700萬人次使用

快訊／韓國瑜將出席國民黨全代會　「和總統候選人並肩坐在一起」

妻癌逝沒入土…型男主播速舉家移民！　2年後跪求原諒摸遺照哭了

台積電Q2每股賺7元！毛利率54.1%　優於市場預期

消息人士：叛逃到北韓的美國士兵曾被關首爾監獄工場48天

薯條「垃圾桶撈出來」端給客人吃　美漢堡王女襄理恐關20年

快訊／雨彈升級！雙北等17縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

賴清德如何突破「民調天花板」？　綠高層點兩關鍵

快訊／高雄3分局爆「開假紅單吊扣變吊銷」　4警涉貪污遭約談

專挑信義區蘋果店下手　醫院助理員3個月摸走12組Air pods

《木曜4》團隊出走！阿部瑪利亞吐實情　　揭邰智源私下暖舉

快訊／女子淡水漁人碼頭散心　海巡隊部前突落水被救起

政治熱門新聞

王鴻薇轟Kolas　臉書貼3大聲明

分析四腳督民調　媒體人點名他：已經徹底出局了

民調／四腳督賴清德34％領先　郭台銘若參選牽動近3百萬票

駁斥歧視女性！館長指控舉牌女孩「職業學生」

外媒稱美方關切賴清德「進白宮」言論　美高層官員否認

詹江村痛罵館長「三姓家奴」風吹就倒

影／「最美里長」秘戀半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情

柯文哲高聲勢哪裡來？　數據專家：扮演「討厭藍綠」族群情緒出口

獨／716遊行列柯文哲「歧視言論」被公審　本人親回

綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論

北流月燒80萬利息　柯要蔣「相信我」

陳椒華飆罵陳建仁「混蛋」：有些里長被殺了你知道嗎？

「兩蔣日記」被判歸台灣國史館

卓冠廷：囤房是年輕人痛苦根源

更多熱門

相關新聞

超好用！TPASS三生活圈月票近57萬人購買、1700萬人次使用

超好用！TPASS三生活圈月票近57萬人購買、1700萬人次使用

行政院日前推動TPASS通勤月票，初期以基北北桃、中彰投苗、南高屏等3大生活圈先行，累積有56.7萬人次購買、累計1754萬人次使用，且持續成長中。院長陳建仁表示，後續請交通部持續觀察TPASS月票辦理情形、定期檢討政策成效，並盡快協助其他縣市推動TPASS月票上路，提供國人更多低廉、便利的通勤服務，擴大政策效益。

經貿辦：持續積極辦理台美貿易首批協定的生效程序

經貿辦：持續積極辦理台美貿易首批協定的生效程序

軍公教調薪「中央請客地方買單」？行政院駁：補助已優於以往

軍公教調薪「中央請客地方買單」？行政院駁：補助已優於以往

美通過台美21世紀貿易倡議　陳建仁喊話立院儘快通過

美通過台美21世紀貿易倡議　陳建仁喊話立院儘快通過

不接受川普「搶工作說」　陳建仁：講的數字都錯

不接受川普「搶工作說」　陳建仁：講的數字都錯

關鍵字：

行政院主計總處

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面