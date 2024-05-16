單親媽悶殺2兒女！刑警揭「一指」K毒行情　疑她說謊早已預謀

▲ 雙寶媽狠心殺害2兒女。（圖／CTWANT提供）

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新北市中和區一處汽車旅館，發生一起親生母親飲酒、拉K後，拿房間枕頭悶殺9歲女兒及6歲兒子的命案，新北地院16日裁定這位母親蘇女羈押禁見獲准，針對蘇女供稱長照壓力、經濟重擔而痛下殺手，有刑警比對目前市場上K他命的售出價格後抱持疑慮，「一個扛著經濟壓力的單親媽媽，平常照顧兩個小孩的費用已經很高，更何況花錢買毒」，懷疑蘇女極可能是預謀殺人。

▲ 蘇女平時獨自扛起家庭重擔，疑似因走投無路，而親手將深愛的子女給活活悶殺。（圖／翻攝畫面）

警方從現場查扣毒品K他命捲菸1支，及些許殘渣，法醫懷疑小孩生前曾被餵毒，由於蘇女表示在經濟、精神上有雙重壓力，警方因此認為蘇女可能在酒精、毒品的催化下情緒失控，不排除她預謀犯案的可能。

員警指出，蘇姓女子身為單親媽媽照顧一兒一女，不過從案發現場起扣的K他命而言，「雖然加煙吸食只要0.幾克，但1克現在外面行情大概1500」。根據《中時新聞網》報導，有刑警表示，「蘇女是否長期吸毒，這點暫時無法確認，但如果同時照顧小孩，還須花錢買下毒品，就以單親而言，根本無力負擔」。

▲ 刑警透露，以小指比劃K他命的分量，稱如圖所示的「一點點」在目前市場上已經高達價格5千元。（圖／報系資料照）

刑警還以小指比劃K他命的分量，這「一點點」在目前市場上已經高達價格5千元，而蘇女所買的應是有被稀釋過的散貨。據刑警回憶，K他命的產地過去曾被起獲，價格一度出現暴漲，而毒蟲術語會說「一指」（台語），「咖啡包以前一包300，現在500起跳，這樣就能知道吸毒的人花錢有多兇」，這位刑警並強調，「沒錢吸毒的接下來就是偷、竊、搶」，不排除蘇女說謊及預謀殺人的可能，「吸毒的人說話能不能信，一個已經依賴藥物、走頭無路的人，說什麼話都不意外」。

蘇女14日在分局偵訊期間精神恍惚，導致夜間偵訊停滯，直到15日上午，她才坦承，是因為照顧罹癌的祖母而辭職，生活上面臨沉重經濟負擔，母親節當天又和家人起爭執，她一怒之下帶著兩名孩子入住汽車旅館，並拿枕頭悶死一雙兒女。

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