澎湖目斗嶼驚見水龍捲奇景　民眾搭船直擊...20秒震撼畫面曝

記者陳洋／澎湖報導

澎湖民眾昨（19）日在目斗嶼北方，直擊罕見水龍捲形成，持續時間約30分鐘左右，上方有明顯漏斗雲，因颱風外圍環流過境，造成雷雨胞移入，導致氣候不穩定。果然澎湖本島隨後就遭雷陣雨襲擊，狂降大雨。

▲澎湖目斗嶼北方民眾直擊水龍捲奇景 。（圖／民眾提供）



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根據目擊民眾指出，昨日下午4時30分左右，乘船往澎湖北海目斗嶼方向行駛，在北方海域發現濃密烏雲，旋即形成水龍捲，迅速將海水吸入雲層，並在海面上快速移動，同一時間澎湖本島也降下急陣雨，大雨來的又快又急，但因降雨未集中，無法為澎湖水庫解渴，只能讓大地降溫。

▲澎湖目斗嶼北方民眾直擊水龍捲奇景 。（圖／民眾提供）

澎湖氣象站表示，近來因颱風外圍環流影響，造成激烈對流雲系統，漏斗雲接觸到水面，就會形成水龍捲。水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

▲澎湖受到颱風外圍環流影響，出現激烈對流雲 。（圖／民眾提供）

水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。澎湖水龍捲都維持在10分鐘左右。