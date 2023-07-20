藍723全代會／聲勢疲軟難滅「換侯」聲浪？　侯友宜當自強成關鍵

▲國民黨去年全代會上侯友宜氣勢正旺。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於本週日（23日）召開第二十一屆第三次全國代表大會，將通過提名侯友宜參加中華民國第十六任總統選舉，並且盛大舉辦造勢大會，包括前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜都將到場力挺。因此黨內咸認，全代會後有望催出一波「慶祝行情」。然而，民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都未展現整合意願，在多組人選競逐的情況下，真正的挑戰恐怕在全代會過後才開始；尤其針對下架民進黨這個目標，恐怕是「革命尚未成功，同志仍須努力」。

在一片驚濤駭浪之中，黨主席朱立倫於5月17日徵召侯友宜代表國民黨參選總統，沒想到從此侯的聲勢一落千丈，連帶使黨內人心浮動。但面對內憂外患，國民黨仍樂觀看待，因當天黨主席朱立倫，前總統馬英九、13位執政縣市首長都將共同上台，替侯友宜跟所有立委提名人加油打氣。同時歷屆前任主席、高雄市前市長韓國瑜也將共襄盛舉；尤其韓還為此特地取消出國行程，因此黨內咸認，全代會定能展現大團結氣勢，足以消弭「換侯」雜音，進而催出一波「慶祝行情」。

然而，回顧2016年「換柱」往事，當時總統參選人洪秀柱於7月19日全代會以無異議鼓掌通過提名，但不只沒有慶祝行情，換柱聲浪還如雪球般越滾越大，不少立委參選人數次向當時也是黨主席的朱立倫要求換柱。眼見總統勝選已然無望，挽救國會席次成為最後一道防線，朱最終還是向現實低頭，召開臨時全代會通過換柱。由此以觀，獲全代會提名並非參選總統的保證書，能否扮演好「最強母雞」角色，才是關鍵。

尤其，全代會過後撤換候選人並非沒有前例，朱立倫就是開了「換柱」前例的先行者。對於「換侯」傳聞，朱雖再三強調「絕無可能」，但近日政壇卻盛傳，朱與柯文哲密謀11月共推一組總統人選。且當侯競辦執行長金溥聰嗆「柯侯配不可能時」，朱卻說「什麼都有可能」，朱更明白表示，「國民黨跟民眾黨有共同目標，所以希望協調出最強的一組人選」，這番話對照現在柯侯民調落差，被外界解讀為有可能「侯下柯上」、「柯正侯副」。

▲朱立倫就是開了「換柱」先例的先行者，儘管如今對於「換侯」，朱一再強調「絕無可能」，但黨內異音仍未消。（圖／記者李毓康攝）

一位近朱人士則駁斥，「完全沒有聽過什麼11月共推人選」的說法。該人士強調，11月距離投開票已經只剩2個月，這個時候才來共推人選，基本上已經是非常晚了。另有黨務要角說，全代會之後，侯友宜定於一尊，將以藍軍共主之姿盡快進行在野整合，主導權會是在侯手上才對。

面對全代會後的黨內及在野整合，侯友宜聲勢強弱始終是關鍵因素；只要夠強，自然萬眾歸心；但若依然墊底，恐怕「叫天天不應、叫地地不靈」。而全代會雖可進一步補強當初徵召侯友宜的正當性，但朱對侯十幾年來的提攜，恐怕到此已算仁至義盡。正如朱所勉勵過的「自己強還是最重要」，在後全代會時期，面對下架民進黨此一目標，不只全黨上下都應有「革命尚未成功，同志仍須努力」的決心，侯友宜本人，更是必須「男兒當自強」。