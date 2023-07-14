四期教育成佛有你／我們只是路過人間　正在回家的路上

文／陳庭芳

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】銀獎陳庭芳 作品：回家的路上

記得第一次見到他，18歲華岡大男孩，第一眼印象有點怪，特立獨行的那種。我說，今天想要怎麼剪？男孩回答「交給你」，我笑著說那你好好期待放心交給我吧！隨著時間堆積的信任，我們無話不談，一起上山下海，熬夜討論藝術、探討生命，更喜歡的是「我知道他用生命在跳舞，他知道我用靈魂在剪頭髪，那一刻我們看見了彼此身上的光」，惺惺相惜我想大概就是這個樣子吧！

「我是一名美髮師，男孩是一名舞者，

這是我們的故事，我們正走在回家的路上。」

追逐夢想幾乎貫穿了我們認識的這十多年。也似乎只有不停的往前追逐，好像才能證明自己存在這個世界的價值。階段性目標完成了，夢想也實現了。而有笑有淚的過往似乎也永遠只停留在那一個片刻中。我們既知足也不滿足，知足的是珍惜目前的所有，而不滿足的是生命的道路就像是一場沒有盡頭的旅行。

「當我們看見了太陽升起，直到太陽落下那一刻。原來能保持清醒的從來不是我們錯過的時間，而是我們錯過的自己，這是靈性覺醒的呼喚。」

直到那一天，男孩指著靈鷲山對面的大海說，山上的師父告訴他，「這個很漂亮的下面是很多的生命在被打撈」。偷偷放進心底的我當時並沒有過多靈性生態的概念，只是知道男孩默默開始吃素了。直到現在我都還淸楚的記得，那時觸動我的不是因為男孩不吃葷，而是當我們經過活吃章魚、活抓海鮮的小攤時，男孩真誠發心為所有小生命唸咒經文的模樣，那一刻打動我的也許就是因為那份小小的善良。

慈心的力量吸引著我跟上男孩的腳步，我開始踏上了追尋內在泉源的旅程。

「靈鷲山就像是物質世界裡的那一片綠州，它滋養給予了人們精神世界的匱乏。」

開啟了我對僧人、寺院、佛法的認識。一切都是如此新奇，原來這裡不是一座迷宮，而是一所教導我們找回「心」的學校呀！

寺院的生活體驗並不復雜，規律、清靜、修生養性。在這樣靜謐安詳的環境中，使我們更好的熏習佛法的智慧。這裡的一切都很簡單，化繁為簡，要學會「捨」去所有的罣礙，自然整個狀態也就淸明自在。「心」淸明了，我們也就更容易去看見自己不好的習氣，從而導正自己的缺失，慢慢地自然而然的也就提昇了自我的約束能力。有覺知的生活，提升了我們五感的敏銳度，使我們更加細膩的覺察到每一個當下。深化活用於生活中的每件小事，四正勤的躬行實踐，漸漸的從內化體悟中參透出「心」的智慧。

龍樹學校引導我們認識自己的內心世界，法師善用佛法授之法理熏習了我們的無上智慧。從聽聞到踐行，我們藉由生活中不斷的體驗、突破、然後增上。聽經聞法使我們內心更加堅定，「此生的目的」。

我們都曾經無數次問過自己，我是「誰」？我們也曾好奇過萬物之源的宇宙。

生命從二維世界一路探索到無限的虛空，直到遇見了「佛法」，照亮了我們的心門。

「書本教會了我們，讀萬卷書不如行萬里路。

而佛法教會了我們；行萬里路不如行六度萬行。」

我們都只是路過人間，而我們正走在回家的路上。

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