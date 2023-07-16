　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／變身少女露比　海怪大戰壞心美人魚

文／賴賴

▲▼變身少女露比。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

夢工廠的動畫片總是言之有物又創新驚喜，這片除了道出戰爭的惡性循環，以及祖母輩的落後思維，總以爭鬥為目的而忘了破壞和平的代價，也強調了這一代的年輕孩子思維前衛且思考方式富含理科邏輯，雖然年紀輕卻一點都不輸成年人，可塑性高，接受性強，不同物種都可以作為朋友，哪來的種族歧視，超強的劇本內涵。

假如有一天章魚可以救溺水人類，人類是否就可以不吃章魚了，以此思維來審視人類吃魚和吃人魚，有沒有差別，人類不會吃人魚那麼為何可以吃魚，生命如果都是平等的，人類傷害生命延續自己的生存，這正是製造戰爭的因果，沒有宗教信仰就用宇宙邏輯來思考，地球上的所有生命是否可以和平相處，端看人類進化的速度，眼見地球受傷的程度遠比痊癒的速度快，我們每個人可以為地球做些什麼？看完電影有些省思，那就盡量吃素吧。

電影流暢，視覺有創意，節奏緊湊好看。

片　　名：變身少女露比
英文片名：Ruby Gillman, Teenage Kraken
類　　型：動畫、動作、喜劇
上映日期：2023-06-30
片　　長：01時31分
導　　演： 科克德密科(Kirk DeMicco) 、 法倫珀爾(Faryn Pearl)
演　　員： 珍芳達(Jane Fonda) 、 東妮克莉蒂(Toni Collette) 、 安妮墨菲(Annie Murphy) 、 威爾佛提(Will Forte) 、 拉娜康鐸(Lana Condor) 、 科爾曼多明戈(Colman Domingo) 、 妮可拜爾(Nicole Byer)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

有時候天生注定的英雄，其實就隱藏在表面之下。
夢工廠動畫即將於今年夏天推出一部既搞笑又暖心的動作喜劇動畫片，故事發生在少女之間明爭暗鬥、波濤洶湧的高中校園，主人翁是一個靦腆害羞的少女，有一天她發現自己竟然擁有傳奇神話中的海怪皇室血統，而且她在海底深處的宿命，遠遠比她想像的更宏偉。

善良體貼、性格彆扭的16歲少女露比吉爾曼（《愛的過去進行式》系列拉娜康多 配音）很想要融入海岸高中的生活，但是她卻總是覺得其他同學都把她當成隱形人視而不見。

她正在替她暗戀的滑板少年（《無敵破壞王2：網路大暴走》賈布克楊懷特 配音）補習數學，但是他似乎只是佩服她的功課很好，而且她那護女心切的虎媽（奧斯卡獎提名《鋒迴路轉》東妮克莉蒂 配音）不但禁止她和學校的酷同學一起去海灘玩，甚至還嚴格規定她永遠都不准下水游泳。

但是當她違反了她媽媽的頭號禁忌，露比將會發現她是海怪女王戰士的直系後代，而且天生注定就要繼承她霸氣十足的外婆（奧斯卡獎得主珍芳達 配音），也就是七海女王戰士的王位。

海怪一族發誓要捍衛這個世界和所有的海洋，而且從古到今都一直在對抗虛榮浮誇、渴望權力的美人魚一族。但是露比卻遇到一個既嚴重又迫切的問題：學校新來的轉學生雀兒喜（喜劇影集《富家窮路》艾美獎得主安妮墨菲 配音）不但長得漂亮又受歡迎，又剛好是一隻美人魚。如果露比想要保護她最愛的人，就必須勇敢接受她真正的身分，而且要大大地茁壯成長。

《變身少女露比》堅強的配音卡司包括艾美獎得主科爾曼多明哥（影集《驚嚇陰屍路》），他為全心全意支持露比的爸爸配音；艾美獎入圍者山姆理查森（喜劇影集《副人之仁》），他為露比古道熱腸的叔叔配音；以及布魯查普曼（影集《爸爸顧問團》），他為露比酷勁十足的小弟弟配音。

這部全新動作喜劇動畫片的導演是曾獲奧斯卡獎提名的柯克狄米科（《維沃的精彩生活》、《古魯家族》），製片是凱莉庫妮席勒拉（《魔髮精靈唱遊世界》、《魔髮精靈》），共同導演則是法倫珀爾（《古魯家族：新石代》、《魔髮精靈唱遊世界》）；豪華的喜劇配音演員陣容還包括艾美獎入圍者威爾佛提（喜劇影集《最後一個男人》）、艾美獎入圍者妮可拜爾（Netflix真人實境節目《妙廚大烤驗》）、YouTube頻道訂閱人數破千萬的網紅萊莎寇希、蕾夢娜楊（Netflix影集《好想做一次》）、艾德華度法蘭科（Netflix影集《怪奇物語》）以及艾克科倫（影集《綠箭俠》）。

▲▼變身少女露比。（圖／yahoo）

▲美人不見得都是心地好，也有居心叵測的。

▲▼變身少女露比。（圖／yahoo）

▲海怪也不是壞蛋魔鬼，也有救人拯救地球和平的。

▲▼變身少女露比。（圖／yahoo）

▲奶奶也不是老就有智慧，相反的年輕人有無限可能。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
易寶宏外役監沒了　「縮刑188天」慘遭歸零
快訊／國1「轎車翻了」　1男1女送醫
可能還有颱風！　侵台機率曝
15人登山大合照　她的腰部「多一隻手」
城隍爺、嶽帝爺罕見同步示警！農曆7月慎防「火事」　5生肖要注

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／變身少女露比　海怪大戰壞心美人魚

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

陸生團抵台高䠷女生被認出　奧運桌球冠軍丁寧也來了！

瘋電影／變身少女露比　海怪大戰壞心美人魚

白柴站門口「熱情咬球球」迎接家人　瞇瞇眼＋開飛機：歡迎回家～

開箱埔里隱藏版渡假飯店！360度高空咖啡廳、南洋泳池　餐點超美味

關鍵15天！3星座衰事曝光　一招化解

馬斯克：推特廣告收入大降50％　目前現金流仍為負

快訊／國1南下25k火燒車！轎車遭烈焰吞噬　警消急灌救

全台唯一「眷村光雕」換新主題！走入夢境看見宇宙、海底世界超童趣

快訊／國1北向仁德路段事故！轎車撞爛側躺路肩　2人送醫

葛斯齊「回家打官司」！　遭大小S、瘦子提告：相信司法，我沒做錯事

瘋電影／變身少女露比　海怪大戰壞心美人魚

瘦子比腕力「超狂結果全場驚嘆」！連續制壓大塊頭　對手掙扎翻白眼

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

名家熱門新聞

納粹是完美的反派

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

海怪大戰壞心美人魚

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

陳國鈞登山悟人生

沒有絕對的好人與壞人

太平洋桶眼魚頭部透明　像指揮挺

Whereis足跡／由布院?湯布院?

婚禮中有眾人表演欲加前男友小偷

外星人來平衡膚色法規

更多熱門

相關新聞

我們只是路過人間正在回家的路上

我們只是路過人間正在回家的路上

記得第一次見到他，18歲華岡大男孩，第一眼印象有點怪，特立獨行的那種。我說，今天想要怎麼剪？男孩回答「交給你」，我笑著說那你好好期待放心交給我吧！隨著時間堆積的信任，我們無話不談，一起上山下海，熬夜討論藝術、探討生命，更喜歡的是「我知道他用生命在跳舞，他知道我用靈魂在剪頭髪，那一刻我們看見了彼此身上的光」，惺惺相惜我想大概就是這個樣子吧！

拳拳到肉打壞蛋

拳拳到肉打壞蛋

見山是山見山不是山見山還是山

見山是山見山不是山見山還是山

被有錢有勢性騷擾是潛規則

被有錢有勢性騷擾是潛規則

第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎

第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎

關鍵字：

瘋電影變身少女露比賴賴科克德密科(Kirk DeMicco)導演法倫珀爾(Faryn Pearl)導演

讀者迴響

熱門新聞

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

解放軍「天才科學家」突死亡！

歌迷狂喊這首歌...陳奕迅一聽當場「變臉」了

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

嘉義金虎爺遶境爆炸17傷　主辦單位回應了

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面