瘋電影／變身少女露比　海怪大戰壞心美人魚

文／賴賴

瘋言瘋語：

夢工廠的動畫片總是言之有物又創新驚喜，這片除了道出戰爭的惡性循環，以及祖母輩的落後思維，總以爭鬥為目的而忘了破壞和平的代價，也強調了這一代的年輕孩子思維前衛且思考方式富含理科邏輯，雖然年紀輕卻一點都不輸成年人，可塑性高，接受性強，不同物種都可以作為朋友，哪來的種族歧視，超強的劇本內涵。

假如有一天章魚可以救溺水人類，人類是否就可以不吃章魚了，以此思維來審視人類吃魚和吃人魚，有沒有差別，人類不會吃人魚那麼為何可以吃魚，生命如果都是平等的，人類傷害生命延續自己的生存，這正是製造戰爭的因果，沒有宗教信仰就用宇宙邏輯來思考，地球上的所有生命是否可以和平相處，端看人類進化的速度，眼見地球受傷的程度遠比痊癒的速度快，我們每個人可以為地球做些什麼？看完電影有些省思，那就盡量吃素吧。

電影流暢，視覺有創意，節奏緊湊好看。

片 名：變身少女露比

英文片名：Ruby Gillman, Teenage Kraken

類 型：動畫、動作、喜劇

上映日期：2023-06-30

片 長：01時31分

導 演： 科克德密科(Kirk DeMicco) 、 法倫珀爾(Faryn Pearl)

演 員： 珍芳達(Jane Fonda) 、 東妮克莉蒂(Toni Collette) 、 安妮墨菲(Annie Murphy) 、 威爾佛提(Will Forte) 、 拉娜康鐸(Lana Condor) 、 科爾曼多明戈(Colman Domingo) 、 妮可拜爾(Nicole Byer)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

有時候天生注定的英雄，其實就隱藏在表面之下。

夢工廠動畫即將於今年夏天推出一部既搞笑又暖心的動作喜劇動畫片，故事發生在少女之間明爭暗鬥、波濤洶湧的高中校園，主人翁是一個靦腆害羞的少女，有一天她發現自己竟然擁有傳奇神話中的海怪皇室血統，而且她在海底深處的宿命，遠遠比她想像的更宏偉。

善良體貼、性格彆扭的16歲少女露比吉爾曼（《愛的過去進行式》系列拉娜康多 配音）很想要融入海岸高中的生活，但是她卻總是覺得其他同學都把她當成隱形人視而不見。

她正在替她暗戀的滑板少年（《無敵破壞王2：網路大暴走》賈布克楊懷特 配音）補習數學，但是他似乎只是佩服她的功課很好，而且她那護女心切的虎媽（奧斯卡獎提名《鋒迴路轉》東妮克莉蒂 配音）不但禁止她和學校的酷同學一起去海灘玩，甚至還嚴格規定她永遠都不准下水游泳。

但是當她違反了她媽媽的頭號禁忌，露比將會發現她是海怪女王戰士的直系後代，而且天生注定就要繼承她霸氣十足的外婆（奧斯卡獎得主珍芳達 配音），也就是七海女王戰士的王位。

海怪一族發誓要捍衛這個世界和所有的海洋，而且從古到今都一直在對抗虛榮浮誇、渴望權力的美人魚一族。但是露比卻遇到一個既嚴重又迫切的問題：學校新來的轉學生雀兒喜（喜劇影集《富家窮路》艾美獎得主安妮墨菲 配音）不但長得漂亮又受歡迎，又剛好是一隻美人魚。如果露比想要保護她最愛的人，就必須勇敢接受她真正的身分，而且要大大地茁壯成長。

《變身少女露比》堅強的配音卡司包括艾美獎得主科爾曼多明哥（影集《驚嚇陰屍路》），他為全心全意支持露比的爸爸配音；艾美獎入圍者山姆理查森（喜劇影集《副人之仁》），他為露比古道熱腸的叔叔配音；以及布魯查普曼（影集《爸爸顧問團》），他為露比酷勁十足的小弟弟配音。

這部全新動作喜劇動畫片的導演是曾獲奧斯卡獎提名的柯克狄米科（《維沃的精彩生活》、《古魯家族》），製片是凱莉庫妮席勒拉（《魔髮精靈唱遊世界》、《魔髮精靈》），共同導演則是法倫珀爾（《古魯家族：新石代》、《魔髮精靈唱遊世界》）；豪華的喜劇配音演員陣容還包括艾美獎入圍者威爾佛提（喜劇影集《最後一個男人》）、艾美獎入圍者妮可拜爾（Netflix真人實境節目《妙廚大烤驗》）、YouTube頻道訂閱人數破千萬的網紅萊莎寇希、蕾夢娜楊（Netflix影集《好想做一次》）、艾德華度法蘭科（Netflix影集《怪奇物語》）以及艾克科倫（影集《綠箭俠》）。

▲美人不見得都是心地好，也有居心叵測的。

▲海怪也不是壞蛋魔鬼，也有救人拯救地球和平的。

▲奶奶也不是老就有智慧，相反的年輕人有無限可能。

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