1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

▲大安警方破獲賭博網站，逮捕陳姓主嫌及13名涉案人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市大安分局日前接獲線報，知名線上博弈網站「KG博弈集團」把賭博網站機房架設在台中市北區，隨即展開調查並會同內湖、台中二分局共組專案小組報請台中地檢署指揮，檢警7月4日收網，逮捕該博弈集團包含陳姓主嫌（28歲、經查無前科）及同集團成員共14人，另追查發現，該賭博網站會員高達百人，經營一個多月獲利逾千萬元新台幣。

警方調查，該博弈集團隱身台中北區某商辦大樓，以每個月5萬元租金承租約70坪的辦公室當機房，架設百家樂、台美、歐洲職業運動賽事賭博網站，並透過臉書、IG、LINE群組發廣告攬客，吸引瀏覽廣告的網友簽賭。

該網路博弈網站為規避警方查緝，以提供賭客第三方虛擬帳號方式收受賭資進行簽賭業務，警方4日針對該集團商辦進行大規模搜索，當場查扣電腦主機21台、電腦螢幕42台、手機58支、監視器1組、點鈔機1台、光纖設備等贓證物。全案依刑法賭博罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。由於到案成員多無前科也無幫派背景，檢警懷疑幕後有藏鏡人，將循線追查幕後金主、主嫌。

大安警方表示，為打擊網路簽賭不良風氣，避免商辦大樓、社區住宅成為犯罪溫床，將持續執行「清源專案2.0」專案計畫，針對可能窩藏犯罪的處所加強清查，將犯罪趕出社區，提供民眾安居樂業的生活環境。

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