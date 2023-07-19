愛女1歲生日郭耀文捐贈愛心傘　感謝新樓醫院醫護人員

▲郭耀文（右4）偕妻與滿月女兒捐贈愛心傘，由唐修治副院長（左4）、蔡國聖主任（左3）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新樓寶寶郭超月於1歲生日之際，因在新樓醫院從出生到現在接受醫護全面照顧，其父親郭耀文先生，在19日捐贈一批愛心傘給新樓醫院，以表達對醫護人員的感激之情。

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郭耀文說，隨著女兒郭超月的成長，醫院的醫護團隊一直給予了他們無微不至的關心和照顧。他深深感受到醫護人員的專業和愛心，希望透過這個捐贈，表達家人對醫護人員的無限感激。

這批愛心傘將被放置在新樓醫院的不同區域，提供民眾使用，無論是陽光明媚的日子還是陰雨天氣，這些愛心傘將為需要的民眾提供保護，讓他們感受到關懷和支援，每一把傘上都代表著郭家對醫護人員的敬意和感激之情，並希望能夠鼓勵更多人關注和支援醫療行業。

自從女兒郭超月出生以來，新樓醫院的醫師們以其專業的醫療技術和無微不至的關懷，提供其最好的照顧，不僅照料女兒健康，也給予其家人們無盡的關心與溫暖，郭耀文希望這個小小的善舉能為醫院帶來一絲溫暖，也藉著女兒郭超月生日這天，帶著孩子一同作這件有意義的事，了解受人恩惠點滴在心的道理。

新樓醫院的醫療團隊對郭耀文先生的捐贈表示衷心的感謝，這個善舉將激勵醫護人員繼續努力，為病人提供最優質的醫療服務。