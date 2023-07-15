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社會 社會焦點 保障人權

再一次鎖起來！車位被佔2天　他爆氣留條字條反挨告恐嚇判刑

車輛及停車場示意圖（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲鄧男不滿有人將車占用他的車位2天，氣得留下「把你鎖起來」的紙條，遭法院認有恐嚇意味罰金6000。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名鄧姓男子承租空地用來停車，卻接連2天要停車時都發現位置被其他車輛占用，他因而還要另外找位置停放，氣得寫下「是不是你爽就好、再一次就把你鎖起來」的紙條留在對方擋風玻璃上，張姓車主讀完覺得遭受恐嚇、報警處理。法官認為紙條內容造成張男恐懼害怕，依恐嚇危害安全罪處鄧男罰金6000元。

根據判決，42歲的鄧姓男子在高雄市一處路邊道路，向地主承租用來停放愛車，但在2022年9月底他返家要停車時，卻發現位置已經被其他車輛停走，且該車上又沒有留下聯絡方式，鄧男只好先另尋他處。

而隔天鄧男外出返家，看到同一台車仍然佔用他的車位，憤怒油然而生，在10月1日凌晨時分，在該車的前擋風玻璃上夾了一張手寫紙條，留言「是不是你爽就好，這車位是我租的，你要停也留一下電話，停二天了，將心比心，你沒心我也沒了，再一次就把你鎖起來」。

車主張男早上來取車時，發現這張紙條，見上頭的文字心生害怕，擔心車輛財產遭受危害，決定向警方報案。

鄧男供稱，紙條確實是他放的，但只是希望對方不要繼續停車，沒有恐嚇意圖；檢方則認為留言內容含有「再一次就把你鎖起來」，已具加害他人的恐嚇意味，因此將他依恐嚇危害安全罪起訴。

法官認為，鄧男僅因停車糾紛，就放話使對方心生畏懼，又迄今未與對方和解，審酌後判鄧男罰金6000元，可易服勞役，可上訴。

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關鍵字：

停車占用車位恐嚇紙條鎖起來

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