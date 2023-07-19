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他幫女兒辦生日趴！喝下「朋友帶的酒」　結果全家洗腎搶救

喝下「朋友帶的酒」　他幫女兒辦生日趴…下秒全家洗腎搶救

▲喝下假酒的男子差點小命不保。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

幫女兒慶生竟差點沒命！越南有名41歲父親替愛女舉辦生日趴，並和另外3人暢飲6瓶500毫升的酒，未料4人隔天都出現中毒症狀，該名父親接受2次洗腎透析治療才撿回一命，可惜好友送醫後不久就宣告死亡。

據《docbao》報導，41歲男子TKH在12日和妻子及朋友共6人，一起幫女兒慶祝16歲生日，其中TKH和TA夫婦及TA的16歲兒子，於慶生趴一起喝朋友帶到店裡，再由TA介紹給大家的慶生酒。但TA的丈夫隔天出現頭痛和嘔吐症狀，14日送醫但宣告不治。

包含TKH在內等其他3人，也都在44小時內因嘔吐、無力、視力模糊、嗜睡等症狀，被送往醫院搶救，也都遭檢測出嚴重代謝性酸中毒，與確認出現重度甲醇中毒症狀。

醫師指出，4人飲用的很可能不是純甲醇酒精，而是加入乙醇的假酒，其中TKH經過2輪每次5小時的透析治療後，情狀才趨於穩定，並在17日出院，而TA及她的16歲兒子，則可能飲用量較少，只做1次洗腎就康復。

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