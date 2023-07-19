　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超跑將軍涉家暴性侵單親媽　竟還收買鄰居監視恐嚇

「將軍」鄭為元在前女友住處前擺放報廢車輛，掛布條稱房產有糾紛，想藉此阻擾前女友買屋搬家。（讀者提供）

▲「將軍」鄭為元在前女友住處前擺放報廢車輛，掛布條稱房產有糾紛，想藉此阻擾前女友買屋搬家。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國內知名超跑玩家「將軍」鄭為元，遭交往8年的女友指控涉嫌家暴性侵。女子指控，她因不堪將軍長年家暴而決定分手，沒想到將軍為此大發雷霆，除了要求歸還8年來所贈與的禮物，甚至還出言恐嚇要對她和家人不利，更加讓人感到毛骨悚然地是，將軍竟然還收買她的鄰居，以此方式進出她所居住的社區，如今女子連出門倒垃圾都感到害怕。

受害女子表示，5月13日的發生性侵及家暴的恐怖事件發生後，她再次表態堅決分手，結果將軍先是要求她歸還過去8年來收到禮物，還說如果不從的話就要找人處理。

她擔心將軍家財萬貫，不知會如何對待她，因怕行蹤曝光，所以就立刻把將軍贈與的車輛賣掉，結果將軍竟跑到車行威脅車行老闆說出車輛賣價。女子之後跟朋友借車代步，以為這樣就能甩掉將軍，結果將軍竟疑似收買女子住處的鄰居，要鄰居對女子車位停放的車輛拍照，疑似想藉車輛車牌等線索查出是誰幫助女子。

更可怕的是，與將軍聯手的住戶日前突向管理員表示「將軍是我家人，將來會自由進出社區」，將軍無視保護令的行徑，讓女子非常害怕，現在倒垃圾前都要先問警衛是否安全才敢下樓。

而女子住處外也突然冒出一輛報廢車，車上掛著布條，內容大意寫著「XXX號X樓（女子住處）有產權糾紛訴訟中，誓死捍衛到底，絕不善罷甘休」。女子表示，這車就是將軍放的，目的是要阻擾她賣屋搬家，讓她感到害怕又無助。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【超跑將軍涉性侵1】超跑達人「將軍」遭控家暴性侵　女友親訴恐怖經過
【超跑將軍涉性侵2】女子遭施暴逃跑求救　將軍緊追可怕畫面曝光
【大亨查封魏德聖】風光同走金馬紅毯卻因1張本票翻臉　郭台強查封魏德聖內幕

 
ET快訊
魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉
快訊／俄羅斯連2晚轟炸敖德薩！　烏東全區空襲警報狂響
快訊／海盜2.85億台幣簽火球男狀元　打破大聯盟紀錄
《全明星3》男星深夜煲愛全被拍　半小時菸蒂丟樓下3次
女友沒穿內褲「真空下樓」拿外送被狂轟：離譜！　2派人戰翻
「最美里長」密戀帥員警半年！　理想型曝光
快訊／曾來台出賽！　日本28歲阪神球星腦瘤離世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

郭台強吃定魏德聖　揭巧奪《賽德克》3部曲

超跑將軍涉家暴性侵單親媽　竟還收買鄰居監視恐嚇

影視大亨查封追債4500萬！　魏德聖喊冤：對方趁忙給我簽本票

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒「罰60萬也沒用」：升級罰則半殘執法

快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10月

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

郭台強吃定魏德聖　揭巧奪《賽德克》3部曲

超跑將軍涉家暴性侵單親媽　竟還收買鄰居監視恐嚇

影視大亨查封追債4500萬！　魏德聖喊冤：對方趁忙給我簽本票

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒「罰60萬也沒用」：升級罰則半殘執法

快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

剛新婚…28歲人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話：拜託

雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10月

女實習生控20歲遭國片攝影師性侵！本尊18張鐵證反擊　她求約：想見你

北部人才缺口大！　「2原因」中南部缺工上升4個百分點

暑期打詐不停歇　南警埋伏查獲白牌車取簿手

TOYOTA「全新旗艦休旅」今年見！油電新引擎搭上超豪華空間

杜蘇芮將生成　最新各國路徑曝

菱傳媒2024民調　柯文哲支持度下跌「女性掉最多」

微軟AI商品關鍵公告　帶動股價創歷史新高

AI瘋漲！專家示警：見好就收　卡位年底消費旺季受惠股

郭台強吃定魏德聖　揭巧奪《賽德克》3部曲

市川猿之助認罪「對雙親加工自殺」！律師抓2關鍵「緩刑免入獄」

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒：罰60萬也沒用

桃園獨臂獼猴死了！打1cc鎮定劑急救無效

司法黃牛削議員1395萬　為保職被慘騙

2月嬰猝死「血液尿裡全是毒」4毒蟲下場曝

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

即／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車輾斃

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

妻月薪2萬扛房貸遭丟包　忍20年反擊

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

「最美里長」密戀帥員警半年！

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

熊熊結婚罕提「老天收走我一個妹妹」

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面