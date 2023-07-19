超跑將軍涉家暴性侵單親媽　竟還收買鄰居監視恐嚇

▲「將軍」鄭為元在前女友住處前擺放報廢車輛，掛布條稱房產有糾紛，想藉此阻擾前女友買屋搬家。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國內知名超跑玩家「將軍」鄭為元，遭交往8年的女友指控涉嫌家暴性侵。女子指控，她因不堪將軍長年家暴而決定分手，沒想到將軍為此大發雷霆，除了要求歸還8年來所贈與的禮物，甚至還出言恐嚇要對她和家人不利，更加讓人感到毛骨悚然地是，將軍竟然還收買她的鄰居，以此方式進出她所居住的社區，如今女子連出門倒垃圾都感到害怕。

受害女子表示，5月13日的發生性侵及家暴的恐怖事件發生後，她再次表態堅決分手，結果將軍先是要求她歸還過去8年來收到禮物，還說如果不從的話就要找人處理。

她擔心將軍家財萬貫，不知會如何對待她，因怕行蹤曝光，所以就立刻把將軍贈與的車輛賣掉，結果將軍竟跑到車行威脅車行老闆說出車輛賣價。女子之後跟朋友借車代步，以為這樣就能甩掉將軍，結果將軍竟疑似收買女子住處的鄰居，要鄰居對女子車位停放的車輛拍照，疑似想藉車輛車牌等線索查出是誰幫助女子。

更可怕的是，與將軍聯手的住戶日前突向管理員表示「將軍是我家人，將來會自由進出社區」，將軍無視保護令的行徑，讓女子非常害怕，現在倒垃圾前都要先問警衛是否安全才敢下樓。

而女子住處外也突然冒出一輛報廢車，車上掛著布條，內容大意寫著「XXX號X樓（女子住處）有產權糾紛訴訟中，誓死捍衛到底，絕不善罷甘休」。女子表示，這車就是將軍放的，目的是要阻擾她賣屋搬家，讓她感到害怕又無助。

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