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史博館多次延期開館！館長梁永斐無預警申請退休　副館長早一步搶退

▲▼史博館館長梁永斐無預警申請退休。（圖／史博館提供）

▲史博館館長梁永斐無預警申請退休。（圖／史博館提供）

記者林育綾／台北報導

國立歷史博物館（史博館）自2018年閉館維修，原訂3年完工開館，但至今過了5年，開館日多次延宕，目前推遲至2024年7月。而曾經表示要「力拼開館」的館長梁永斐，突然無預警提出退休申請；加上上周副館長也正式退休，令外界驚訝也不解。

史博館多次傳出工程進度不順，無法如期開館，開館期程一延再延，今年5月又傳出將延遲至2024年7月。而梁永斐自2022年上任以來，被賦予「力拚開館」的重任，他也曾提出五大核心價值，期望能在年底以舉辦大型展覽風光開館，讓史博館轉型蛻變；後來改口至2024年2月（農曆年前）開館。

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不料今年5月開館日期再度延遲，梁永斐更在近日突傳出提出退休申請，文化部已證實該消息。據悉梁永斐以個人因素為由，申請10月1日退休，但文化部長史哲尚未批准。目前尚無法得知梁永斐閃辭原因，而文化部正積極尋覓可接替的人選。

有關史博館工程延宕緣故，梁永斐曾經對外說明，包括缺工、疫情影響、經費不族、文資審議程序等。台灣缺工造成工期延宕時有所聞，不過史博館開館的沈重壓力，加上正副館長紛紛離去，引發外界諸多聯想。

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