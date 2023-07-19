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等3年！　麥當勞「可可布朗尼冰炫風」限量回歸了

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞可可布朗尼冰炫風睽違3年再回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉等到了！麥當勞「可可布朗尼冰炫風」睽違3年終於再度重磅回歸了，冰淇淋灑上可可粉搭配濃郁巧克力布朗尼，苦中帶甜的滋味讓人忍不住一口接一口，還加入卡滋脆片增添口感，即日起於全門市限時開吃，售完為止。

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風回歸。（圖／業者提供）

▲可可奶香冰淇淋還吃得到整塊可可布朗尼。

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回來了，經典奶香冰淇淋搭配苦甜可可粉，再放進超罪惡巧克力布朗尼，打造醇厚香濃的巧克力風味，大口吃還吃得到卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，即日起於全門市限量開賣，售完為止。

▲▼「全家X千千」推木瓜牛奶、椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超商最新木瓜牛奶、椰奶霜淇淋等吃。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「全家X千千」推木瓜牛奶、椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

另，全家近日也找來百萬YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手合作，推出最新「水果霜淇淋」，必吃這支「木瓜牛奶霜淇淋」，特意選用台灣經典果汁木瓜牛奶作為主角，結合霜淇淋後打造香甜滋味，且還有搭配小農牛奶的綜合霜淇淋口味，更添奶香，肯定要吃到，於全台約700間Fami!ce雙口味門市限定販售。

另一款「椰椰奶奶霜淇淋」則是以香濃椰奶加入海鹽提味，每一口都能吃到香甜乳味及椰奶香，讓人忍不住一口接一口，限於1300間Fami!ce單口味門市販售，即日起就能衝門市吃。

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