女神代言美白保養品　驚爆得獎內幕！

▲擁有好膚質的蘇晏霈，出面說明其代言的美白產品，獲獎無數的內幕。



【企劃特輯】

台劇女神蘇晏霈代言多年的「安美諾美白修護霜」，主打使用五週可喚回青春美肌，奇蹟功效讓它榮獲不少獎項，包括SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎、FG專家評鑑、和BAZAAR抗老大賞最佳電商乳霜……等眾多「光榮認證」。2023年更榮獲「2023比利時世界品質評鑑大賞金獎」。這款能夠速白、改善膚質的產品，屢屢被尚未用過的民眾討論，是否有什麼內幕？對此蘇晏霈特地親上火線出「面」說明，用耀眼膚質，證明這款美白霜確實有玄機！

▲「安美諾美白修護霜」擁有國家藥妝許可證之外，再獲2023年比利時世界品質評鑑大賞金獎。

內幕1：聲稱五週有感透亮白 卻不只美白？！

「大家不要被名字影響了！」蘇晏霈透露，用「美白修護霜」這麼多年，重點其實不只美白！產品經專家評鑑，使用五週，能撫平51.8%的皺紋、39.2%的紋理、18.2%的毛孔、和淡化14.5%的斑點，在短時間改善肌膚多重問題，同時達到緊緻、淡斑、撫紋、保濕、修護等功能，敏感肌也能安心使用。

▲質地清爽的美白霜，其中被粉絲推崇的隱藏版功能，是在緊急出門時當做「懶人素顏霜」。

內幕2：美白「肌」因關鍵 素顏比上妝更白皙

出「面」說明的蘇晏霈，當天帶著完整無暇的底妝，經詢問妝容如此服貼，是否也是美白霜的功效？蘇晏霈大笑：「沒錯，妝前擦美白霜會幫助妝容服貼，裡面有添加珍貴又能閃耀肌膚的珍珠粉，所以沒上戲的日子，就會只擦美白霜出門，根本是除了拿它保養外，也拿來當素顏發光霜使用。我還騙到化妝師，讓她以為我有化底妝耶！」一抹立現的光澤感，讓皮膚看起來立刻提升好幾級，也是「美白修護霜」眾多粉絲的內幕之一。

▲「美白修護霜」適合全膚質的人使用，敏感肌也能放心擦，成功收服對保養要求嚴苛的蘇晏霈。

內幕3：出門只帶這罐超作弊 保養輕鬆又給力

蘇晏霈趁機爆料，大家以為她砸很多錢在保養上，但其實她最常用的只有這一瓶。「我工作要出外拍戲，閒暇時又很愛上山下海，但我實在很忙，又覺得帶一堆瓶瓶罐罐很麻煩，所以我常只把美白霜丟入行李就出門，保養夠力又方便！」每天早晚薄擦一層，就能快速感受到肌膚問題改善，不只是收服蘇晏霈，讓她願意擔任多年代言人的原因，也是產品獲獎無數的玄機。

▲產品實證使用5週能改善肌膚的多重問題。

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