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積極忙碌也要停下腳步！趣味占卜解析生活遇到的挑戰　來瓶營養三寶牛奶充飽能量

▲▼光泉,互動遊戲,營養三寶。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

日常生活忙碌，源源不絕的活力更能面對忙碌的步調！有時飲食放縱了一下也沒關係，因為重視健康的你懂得在生活上的小細節照顧自己，喝飲料也要時時補充營養，趁機充電調整心情，偶爾面對生活的困難，也要積極面對尋找解方！透過趣味占卜，測出你在生活上哪個地方會有挑戰，讓忙碌的你停下腳步面對自我，找到適合的營養三寶牛奶，為身心靈充飽滿滿的能量，笑迎生活上遇到的所有難關！

占卜題目：
走在路上，忽然路邊有尾仙「龜」對你挑眉一笑，看你面色凝重，氣息不順，來抽支籤吧！

▲▼光泉,互動遊戲,營養三寶。（圖／資料照）

進入輕熟齡後，身兼多職壓力爆棚，每件重要的事情都想一手掌握，又擔心體力明顯下降，控制身材平常吃東西也不敢吃太多，長期飲食控制最怕營養不良影響新陳代謝，維持活力和健康似乎不太容易，身兼多職又想要保持活力有更輕鬆的方法，光泉珍穀堅果牛乳、光泉黑芝麻牛乳、光泉高鈣無加糖牛乳等三種口味又稱「營養三寶」，不僅含有多樣營養素，保久乳方便保存，容易帶出門，營養三寶牛乳經過超高溫滅菌，無菌包裝可阻隔空氣、陽光、水，無添加防腐劑，也可以常保美味與牛乳的營養，方便攜帶，不須冷藏，易保存可久放，「營養三寶」照顧全家健康，可以補充營養幫助體力維持在好的狀態擺脫苦悶，就能享受自由與舒暢！

占卜結果：

▲▼光泉,互動遊戲,營養三寶。（圖／資料照）

Ａ情關難過多情種
上輩子是員外的你，努力撐起整個家族的興衰，責任心過重的你，前世記憶遺留到這輩子，為了家庭依然盡心盡力，需要更完整的體力補給。一天一瓶珍穀堅果牛乳為體力加滿分，豐富14種穀物和6種天然堅果種子，每瓶含有116mg鈣含量，營養師游承逸說明：「堅果含有豐富的不飽和脂肪酸，以及礦物質的鎂、鉀、銅、硒及錳，還有維生素E跟膳食纖維，每天適量吃堅果可補充所需營養」，讓身體隨時充滿活力，源源不絕的體力泉源，扛起整個家。

▲▼光泉,互動遊戲,營養三寶。（圖／資料照）

Ｂ以一擋百的將軍劫
勇闖三關，萬夫莫敵。衝鋒陷陣無人可擋，縱橫沙場，即使傷痕累累，絕不退縮。這世面對不同的難關，你需要更多鈣質，重新拾回前世的蓋世體魄。營養師游承逸指出，「國人普遍鈣質攝取不足，牛乳主要可提供鈣質，且含有蛋白質、乳糖、脂肪及多種維生素跟礦物質等，且乳糖也能促進鈣質吸收，尤其國人普遍缺乏B2，也可以透過牛乳補充。」游承逸建議每日攝取1～2杯（240cc～480cc）牛乳滿足鈣質需求，一天一瓶高鈣無加糖牛乳，每瓶含有300mg鈣含量，補充人體所需鈣，維持骨骼與牙齒的健康與發展，並添加維生素D3，增進鈣質吸收，讓你成為名符其實的「鈣」世英雄。

▲▼光泉,互動遊戲,營養三寶。（圖／資料照）

Ｃ苦民所苦忠臣命
前世憂國憂民，為了國家社稷與百姓生活，日理萬機。擁有超人的智力跟經世治國的才學，但要避免過勞，才能造福更多分福祇。一天一瓶黑芝麻牛乳，滋補養生還我元氣，精選優質黑芝麻，並以日式研磨帶出黑芝麻香氣，每瓶鈣含量146mg，以及豐富14種穀物和6種天然堅果種子，游承逸補充：「黑芝麻是常見的養生食材，含有三大營養素的碳水化合物、脂肪及蛋白質，黑芝麻的脂肪大部分為對人體有益的不飽和脂肪酸，有利於人體健康，另外黑芝麻也含有維生素E及鈣質」，補充元氣讓你擁有活力，洞察全局。

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關鍵字：

光泉互動遊戲營養三寶

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