盧彥勳任公益大使　號召將營養與知識送進屏東

圖、文／光泉提供

光泉持續關注國小學子的營養健康，透過「我愛牛奶」公益計畫，連續捐贈《我愛牛奶》小百科及光泉牛奶至全台各地國小。光泉董事長汪林祥、屏東縣教育處長劉育忠、公益大使盧彥勳、未來親子學習平台社長許耀雲及潮昇國小校長林群智，22日共同出席公益記者會守護孩子的健康成長。

盧彥勳作為今年公益大使表示，這是他在國內首次入校指導國小選手，並共同拍攝紀實影片。以一日教練身分與他們互動的過程中，看見孩子對網球的熱愛，也讓他回想起小二加入學校網球隊的訓練生活，以及從曾經每場比賽落後就開始哭著打完，到之後能維持對自己的信心去正視賽場失利並有所成長的過程。他想透過影片給所有選手的鼓勵就是：「下定決心！不要怕失敗，做就對了。」

屏東縣是盧彥勳父母的出生地，能透過計畫把繪本和牛奶送給屏東孩子，對於他來說十分有意義。記者會上，盧彥勳號召大家共同響應，支持光泉將30,000瓶牛奶送進屏東。即日起只要到「Yen-Hsun Rendy Lu」臉書專頁觀看公益影片，並在影片貼文留言處tag兩位朋友加入響應，光泉就會送出一組6瓶牛奶給屏東偏鄉的孩子，參與響應的民眾還有機會獲得盧彥勳簽名球、牛奶和繪本的感謝禮。

「我愛牛奶」公益計畫已經進入第五年，光泉期待今年能透過公益大使盧彥勳讓更多人重視孩子成長時的健康營養，並將更多的關愛送進屏東偏鄉國小。