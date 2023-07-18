女童染流感抽搐、意識不清「輕微腦水腫」住院　上周增28重症、9死

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續，疾病管制署今（18）日公布國內新增28例流感併發重症個案，另有9例流感死亡個案，重症通報尚未明顯下降。值得注意的是，重症個案當中有一名未滿10歲女童，7月中旬出現症狀當日就有全身抽搐、意識不清，送醫確認感染A流，且檢查有輕微腦水腫，確認流感併發腦炎，一度收治加護病房。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，近期社區A型H1N1與H3N2共同流行，上周類流感門急診就診人次為6.4萬，已經連續三周下降，但是疫情還是高於前三年同期，且流感併發重症通報數尚未明顯下降。

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疾管署說明，上周新增28例流感併發重症(22例A型H1N1、4例A型H3N2、1例A型未分型、1例B型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為15例男性、13例女性，發病日介於7月2日至7月15日，其中25例未接種本季流感疫苗，26例具慢性病史；另新增9例死亡 (8例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡介於40多歲至80多歲，為4例男性、5例女性，發病日介於5月29日至7月10日，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。

防疫醫師林詠青表示，重症個案當中有一名未滿10歲女童，她在7月中旬一開始出現嗜睡、發燒、流鼻水，當日稍晚就出現全身抽搐、意識不清情形，送醫到急診流感抗原快篩確定A流，電腦斷曾有輕微腦水腫，流感併發腦炎，收治加護病房，3天後轉一般病房，還在治療中。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年7月17日流感併發重症病例累計402例 (239例A型H1N1、151例A型H3N2、5例A型未分型、7例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，86%未接種本季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡85例 (57例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型)，79%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活躍，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。