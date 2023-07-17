　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛約談判　雙B遭砸！新北警竟「目送」惡煞離去

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市五股區今天（17日）發生12名惡煞當街砸車案，23歲范姓男子為幫友人解決行車糾紛，與對方相約在新北五股地區，對方一抵達，12名惡煞就下車，持棍棒猛砸范男與另2名友人的雙B轎車；碰巧一旁有警員目擊，但並未將其攔下，反而等媒體聞訊趕抵，才傳喚受害車主偵辦，逮捕砸車的12名惡煞。

▲警方目擊12惡煞當街砸車，卻待案件曝光才開始偵辦逮人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲范男與廖男相約談判，但廖男一下車，就與同夥持棍棒砸范男等人的車輛。（圖／記者陸運陞翻攝)

▲警方目擊12惡煞當街砸車，卻待案件曝光才開始偵辦逮人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方目擊12惡煞當街砸車，卻待案件曝光才開始偵辦逮人。（圖／記者陸運陞翻攝)

據了解，范男因友人與23歲廖男有行車糾紛，今天凌晨1時許，夥同21歲張男、21歲吳男，與廖男相約新北市五股區成泰路二段談判。而廖男等12人分別開3輛車抵達，一下車就持棍棒朝廖男等人的雙B轎車猛砸，造成玻璃碎落一地，碰巧一旁處理酒醉路倒案的警員發現，立即上前制止。

▲12惡煞當街案件曝光，媒體到場只剩下碎玻璃。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲媒體聞訊到場，發現滿地碎玻璃，警方才開始偵辦逮人。（圖／記者陸運陞翻攝)

現場警員除了未逮捕持棍棒砸車的12名惡煞，還要遭砸的受害車主先離開，聞訊的媒體抵達，發現只剩下滿地的碎玻璃，受損的車輛早已駛離，警方見狀連忙傳喚車主返回，才發現其中受害車主吳男，為新北市發布傷害通緝犯，立即將其逮捕送辦，事後循線追捕砸車的廖男等12人，並依妨害秩序、毀損罪移送偵辦。

▲警方目擊12惡煞當街砸車，卻待案件曝光才開始偵辦逮人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲砸車的12名惡煞，遭警方依妨害社會秩序、毀損罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝)

ET快訊
闖入「陶朱隱園」！　21歲男下場曝
獨／奧運冠軍丁寧來台看101　簽名「秒答應」與粉絲親切合影
館長熱到內褲全濕「揭遊行人數」：不要造謠！沒有空拍機原因曝
國賓飯店改建豪宅「沒公開悄成交」　每坪飆218萬創新高
台中富二代「月花20萬」　爽開保時捷敗光家產
716被嗆「小燈泡滾」　王婉諭：有時讓我落淚，但我仍會起身
快訊／新北大雷雨！　山區暴雨災防告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

擅闖「陶朱隱園」！在一戶18億的豪宅大廳閒晃　21歲男下場曝

台61蘆竹段橋下女屍身分曝　生前曾多次輕生...家屬無意見

行車糾紛約談判　雙B遭砸！新北警竟「目送」惡煞離去

敗光千萬祖產！台中巿富二代淪毒蟲　開保時捷運毒被逮

與泳池管理員有嫌隙！男泳客「偷走30塊水溝蓋」報復：讓他難堪

娃娃機店零錢箱遭竊2萬　慣竊體型太好認！被逮時正在吸毒

快訊／堤頂交流道貨櫃車撞護欄！　整台「折甘蔗」占內線車道

高雄地檢署查賄小組揭牌　檢察長：注意AI結合不實訊息

新豐掩埋場悶燒16hrs！濃煙惡臭瀰漫　居民恐要忍到明年8月

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

擅闖「陶朱隱園」！在一戶18億的豪宅大廳閒晃　21歲男下場曝

台61蘆竹段橋下女屍身分曝　生前曾多次輕生...家屬無意見

行車糾紛約談判　雙B遭砸！新北警竟「目送」惡煞離去

敗光千萬祖產！台中巿富二代淪毒蟲　開保時捷運毒被逮

與泳池管理員有嫌隙！男泳客「偷走30塊水溝蓋」報復：讓他難堪

娃娃機店零錢箱遭竊2萬　慣竊體型太好認！被逮時正在吸毒

快訊／堤頂交流道貨櫃車撞護欄！　整台「折甘蔗」占內線車道

高雄地檢署查賄小組揭牌　檢察長：注意AI結合不實訊息

新豐掩埋場悶燒16hrs！濃煙惡臭瀰漫　居民恐要忍到明年8月

10年前爆「逼人下跪道歉」遭懲處！　中日混血美女主播近況曝光

懶人包／泰利颱風環流炸雨！今各航空「航班異動」出爐

韓菲湖中遭小黑蚊大軍攻擊！　被猛叮30個包崩潰了

神諭卡占卜／我的萬人迷指數有多高？

台灣「全新TOYOTA Yaris Cross」傳70萬有找！配電子手剎車、TSS

結婚喜帖寄給麥當勞　準新人收到「雞塊花束」超驚喜

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

心道法師的開學法供養　四期教育以法覺照自己的心

2024總統大選　台東「查察賄選及暴力執行小組」今揭牌

華莎比起被告更擔心這1點！　19禁表演後首回應：上台全拋在腦後

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

社會熱門新聞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

夫偷吃17年癌逝！陪唱妹挨告少賠一半

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

嘉義廟會爆炸原因大逆轉　垃圾紙箱採獲黑色火藥

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

剛上完大夜班！護理師回家路上自撞亡

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

國道1號8車追撞事故　車流回堵2公里

少年遭警誤逮撞破頭！呂秋遠：願免費幫提告

更多熱門

相關新聞

三重、蘆洲新社宅1100戶　拚明年動工

三重、蘆洲新社宅1100戶　拚明年動工

新北市蘆洲區光華段將啟動第1座青年社會住宅，結合五泰輕軌、蘆洲南北側開發與相關建設；另三重區三重段之青年社會住宅，鄰近三重捷運站，又有大都會公園，生活機能相當方便。兩案預計7月21日(蘆洲)及8月上旬(三重)辦理地方說明會，工程預計於今年底公告招標，明年下半年動工。

議員爆黃國昌透天厝佔國有地　「犯什麼法可能要問問黃律師」

議員爆黃國昌透天厝佔國有地　「犯什麼法可能要問問黃律師」

新北稱餵藥案「預防性撤照」　政院人士：偷換概念的卸責之詞

新北稱餵藥案「預防性撤照」　政院人士：偷換概念的卸責之詞

通緝犯四處逃　「排氣管炸街耍帥」慘了

通緝犯四處逃　「排氣管炸街耍帥」慘了

不怕王婉諭提告！　王鴻薇3點聲明：我很願意幫第一線老師擋子彈

不怕王婉諭提告！　王鴻薇3點聲明：我很願意幫第一線老師擋子彈

關鍵字：

新北市蘆洲砸車

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面