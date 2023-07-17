行車糾紛約談判　雙B遭砸！新北警竟「目送」惡煞離去

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市五股區今天（17日）發生12名惡煞當街砸車案，23歲范姓男子為幫友人解決行車糾紛，與對方相約在新北五股地區，對方一抵達，12名惡煞就下車，持棍棒猛砸范男與另2名友人的雙B轎車；碰巧一旁有警員目擊，但並未將其攔下，反而等媒體聞訊趕抵，才傳喚受害車主偵辦，逮捕砸車的12名惡煞。

▲范男與廖男相約談判，但廖男一下車，就與同夥持棍棒砸范男等人的車輛。（圖／記者陸運陞翻攝)

▲警方目擊12惡煞當街砸車，卻待案件曝光才開始偵辦逮人。（圖／記者陸運陞翻攝)

據了解，范男因友人與23歲廖男有行車糾紛，今天凌晨1時許，夥同21歲張男、21歲吳男，與廖男相約新北市五股區成泰路二段談判。而廖男等12人分別開3輛車抵達，一下車就持棍棒朝廖男等人的雙B轎車猛砸，造成玻璃碎落一地，碰巧一旁處理酒醉路倒案的警員發現，立即上前制止。

▲媒體聞訊到場，發現滿地碎玻璃，警方才開始偵辦逮人。（圖／記者陸運陞翻攝)

現場警員除了未逮捕持棍棒砸車的12名惡煞，還要遭砸的受害車主先離開，聞訊的媒體抵達，發現只剩下滿地的碎玻璃，受損的車輛早已駛離，警方見狀連忙傳喚車主返回，才發現其中受害車主吳男，為新北市發布傷害通緝犯，立即將其逮捕送辦，事後循線追捕砸車的廖男等12人，並依妨害秩序、毀損罪移送偵辦。

▲砸車的12名惡煞，遭警方依妨害社會秩序、毀損罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝)