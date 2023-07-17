8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

▲凱凱因腦幹出血過世，器捐心臟、肺、肝臟、腎臟、角膜。（圖／翻攝中國山東網）

圖文／CTWANT

真感動！大陸一名8歲男童因為跌倒腦幹出血過世，而他器捐救了8人。爸爸表示，別讓兒子在世間上白走一遭，用自己去照亮別人的路，讓那些人活下去。

據《中國山東網》報導，8歲的凱凱14日在醫院完成器捐心臟、肺、肝臟、2顆腎臟、眼角膜，幫6名器官衰竭的兒童，和2名眼疾患者重獲新生。據了解，家住淄博臨淄的凱凱，因為意外跌倒造成腦幹出血，送醫搶救後仍回天乏術。

王姓爸爸說，他不想讓兒子在世間上白走，用自己去照亮別人，最起碼也讓這8人活下去。王姓爸爸強調，兒子一直想當英雄，他真的做到了。從影片中可見，醫護們對凱鞠躬致敬，下一幕是王爸爸摸著凱凱的腳哭泣，讓人看了不免鼻酸。

此文曝光後，網友紛紛留言「凱凱小天使一路走好，父母有大愛」、「為人父母看不得這個，小英雄一路走好，記得回來看看愛你的爸爸媽媽」、「了不起的爸爸！了不起的凱凱」、「器官捐獻者大愛無疆，今天我爸也準備重生，感謝器官捐獻者，保佑父親手術順利，一切順利」、「無論怎樣，他來過，他愛過，他救了8個人，這就是生的最大意義！他也一直都在！為這樣的爸爸媽媽按讚，做出這樣的決定，是很艱難的」。看影片請點我。

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