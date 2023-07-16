佛州州長迪尚特爆「假救災之名」訓練民兵　部隊直接聽命於他

▲佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）被質疑將州防衛隊訓練成直屬於他的民兵組織。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

立場右傾的美國共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布角逐2024年美國總統黨內初選，是前總統川普現階段的最大競爭對手。近日美國多家媒體報導稱，迪尚特去年夏天以救災名義成立的一支志願防衛隊，已經變得高度軍事化。前成員爆料接受武裝戰鬥訓練，被懷疑已經成為他的私人「民兵」。

綜合英國《衛報》、美國《紐約時報》報導，迪尚特2022年夏初抱怨美國聯邦政府未能替佛州的國民衛隊（National Guard）提供足夠人手，因此宣布啟動州防衛隊（State Guards），這是佛州自從1947年二戰結束後解散州防衛隊，相隔75來首次恢復組織。迪尚特當時是以為佛州公民服務的因應颶風等災難反應部隊名義，召募志願者加入。

然而，以救災為重的州防衛隊近來被媒體爆料，有一名患有殘疾的退伍軍人在6月的一次營地訓練中，遭受教官以「軍國主義」訓練與霸凌虐待，幾名退伍軍人對此感到擔憂而選擇退出防衛隊。部分成員抱怨，民間災難因應組織已經變得高度軍事化，要求志願者參加行軍演習、接受軍事風格的武器與肉搏戰訓練，原先的卡其polo衫與長褲也換成迷彩服。

▲迪尚特在佛州通過許多極右派推動的法案。（圖／路透）

幾名離開的前成員還向《紐時》表示，他們反對這樣的發展方向，並試圖向組織表達擔憂，卻被要求自行退出或是遭到除名。佛州官員坦承，最初接受計畫的150人中，現至少有20%的人主動或被迫退出。

另外，由共和黨主導的佛州州議會今年通過法案，大規模增加了州防衛隊的預算、編制規模與設備。預算經費從1000萬美元暴增到1億750萬美元，成員數則從400人增至1500人。採購清單上列出直升機、船隻、警察設備，據稱甚至包含手機竊聽科技，且不受聯邦管制，直接對州長迪尚特負責。

擁有20年經驗的美國退役海軍紐豪斯（Brian Newhouse）原先帶領州防衛隊三個師中的其中一個師，但在他表達自己的擔憂之後就被調離訓練基地，「軍隊沒有錯，但不是災難應變組織的黃金標準，最重要的是，我們不希望被定調為民兵。」