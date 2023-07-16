人資身家調查「有房嗎？」惹惱面試女　內行人點破：愛錄用一種人

▲人資挖掘個人隱私，讓許多求職者感到不安。（示意圖／達志影像）

圖文／鏡週刊

應徵新工作時，人資挖掘個人隱私，讓許多求職者感到不安！一位女網友在「Dcard」發文吐槽，她想要換工作，卻遭到人資主管連番追問「住在哪裡？房子是租的還是買的？房子是自己的嗎？」還詰問她沒有經濟壓力。然而有內行網友卻透露問話背後的真實原因，坦言人資最愛用「某一種人」。

原PO發文表示，最近她與人資主管進行1對1面談，沒想到對方突然問她「妳前公司給這麼高的薪水啊？」她內心感到傻眼，心想「我才領4開頭的薪水…哪裡高了？而且前公司也願意給我這個價碼啊」。

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對此，原PO認為人資主管是想要壓低她的薪水，但沒想到後來的問題更加探問隱私，讓她十分不舒服，人資不只身家調查家裡成員，還問 ： 「父母還有在工作嗎？住哪裡？住的房子是租的還是買的呢？房子是自己的嗎？」人資一連串的問題詳細調查她的背景，然而卻又突然評價：「聽起來妳好像沒有什麼壓力嘛！」

而在面試過程中，人資主管還自曝自己換過很多工作，最後才發現自己最適合當人資。這番話讓她更加反感，心想 ： 「這種無知的人資怎麼活到現在？根本就完全不適合做人資。」

抱怨文一出，引來許多網友熱議，批評人資侵犯隱私 ： 「可以公布檢舉嗎？這根本變相用權力套隱私」「這種人資就是欠噴」。也有過來人大吐苦水 ： 「我還曾經遇過，HR覺得我這年齡換工作太晚，又說這年齡結婚太早，還要問之後有沒有生小孩打算？我幾歲結婚到底關你屁事啊！」另外則有人認同原PO想法，認為 ：「HR進入無限貶低模式，以壓低來符合公司的人力預算 。 」

然而卻有內行網友透露背後考量原因，坦言其實這些問題都是在公司面試時需要考量的因素之一。例如，擁有經濟壓力或是需要養家的人可能相對不太容易離職。女性是否已婚也是一個因素，因為有不少人在結婚後會離職。然而，問題可能是詢問的方式不太得當，讓原PO感到不舒服，部分網友更直言：「台灣面試很愛身家調查，愛用家窮或是有大筆貸款的員工 。 」