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6萬噸河水氾濫灌爆隧道！南韓公車受困「打撈5具遺體」　7死12失蹤

▲▼南韓梅雨季連日暴雨，忠清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局16日上午展開搜救。（圖／CFP）

▲南韓梅雨季連日暴雨，忠清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局16日上午展開搜救。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓夏季梅雨季來襲，連日來的暴雨導致忠清北道清州市興德區一座地下道慘遭氾濫的美湖江河水在10秒鐘內灌爆，導致地下道內15至19台車輛躲避不及被淹沒，其中一輛公車傳出大量死亡和失蹤者，今（16）日上午8時50分消防當局再度發現一具失蹤者遺體，目前該隧道一共傳出7人死亡（3男4女）、12人失蹤、9人受傷。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓連日梅雨季來襲，政府針對扣除濟州島以外的全境發佈「土石流警報」，忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道昨（15）日上午8時40分遭到附近氾濫的美湖江（美湖川）河水灌爆，導致道路上的15至19台車輛被河水淹沒，其中往返五松站和清州國際機場的急行公車747號無法即時躲避，泡在洪水中。

累積200mm雨量的暴雨導致美湖江堤防潰堤，才2至3分鐘的時間內6萬噸的河水便灌往宮坪第2地下道，該4線地下道於2019年完工，長685公尺、高4.3公尺，由忠清北道政府管理。警方調閱監視器畫面後，估計約有15輛車無法逃出地下道，其中包含1輛公車、2輛貨車、12輛轎車；至於消防當局則透露約有19台車輛泡水。

▲▼南韓梅雨季連日暴雨，忠清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局16日上午展開搜救。（圖／CFP）

▲▼南韓梅雨季連日暴雨，忠清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局16日上午展開搜救。（圖／CFP）

該輛公車估計包含司機一共載有9至10人，消防當局15日晚間先是進行隧道排水作業，直到水位下降後，才於16日上午6時派出潛水人員進行搜救，在世宗往清州方向的公車裡發現了5具罹難者冰冷的遺體，經過約一個多小時，稍早16日上午8時50分又在清州往世宗方向發現1具漂流在洪水中遺體。

消防當局關係人士透露，目前正派出潛水人員進行全面搜救，由於至少有15至19台車輛在隧道中無法即時躲避洪水而被淹沒，因此估計死傷人數恐還會持續攀升。

目前該輛公車失蹤者家屬正焦急等待搜救結果，一名居住在京畿道高陽市一山的51歲李姓男子在事發現場救難指揮所前潸然淚下，他做夢也沒想到和70多歲母親的28秒鐘通話，恐將成為母親死前遺言，他表示母親15日上午7時11分為了要前往清州市五松邑某公寓大樓打掃，最後竟搭上這班死亡公車，當時母親還特別打電話，問候一山地區有無因暴雨而淹水。

李某從睡夢中接起電話，講完幾句後便掛上電話，直到之後弟弟向警方報案，她才驚覺母親失蹤，而警方拿出一張洪水淹沒公車時的現場照片，照片裡驚見李某母親穿花襯衫的身影。

▲▼清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局展開排水堵水作業。（圖／CFP）

▲▼清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局展開排水堵水作業。（圖／CFP）

▲▼清北道清州市五松邑宮坪第2地下道15日上午遭6萬噸美川江河水氾濫灌爆淹沒，消防當局展開排水堵水作業。（圖／CFP）

一名在世宗市經營醫院的40多歲醫師也搭上該輛死亡公車，醫師父母親A某表示只要一想到兒子待在冰冷、骯髒的洪水中痛苦的模樣就覺得心痛，他痛批儘管清州市境內大部分河流因當局發佈洪水警報而被禁止出入，然而該輛公車所行經的地下道卻未受管制，才導致這場「人為災禍」發生。

《News1》採訪該名公車司機的同事，同事透露其實宮坪第2地下道原本並不是該輛事發公車的固定行車路線，「從清州市興德區江內面開往五松邑方向、行經美湖川橋的道路因為淹水而被禁止進入，所以他（司機）才會繞道改為行經宮坪第2地下道，其實河水只要再慢個10秒鐘灌進來，公車就能逃離......不過那個地方平常只要下豪雨就會開始淹水，我不懂當局怎麼不管制地下道進出，他平常是一位個性非常踏實誠懇、非常好的同事。」

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