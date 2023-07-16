「聰明的人拉著笨蛋出頭」　她6點分析716遊行：真人版阿福與技安

▲黃國昌與館長16日在凱道舉行「公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日下午2點將在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量皆表態出席。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡16日就在臉書對這場遊行提出六點分析，直言這場社會運動就是「聰明的人拉著笨蛋出頭」，典型真人版的阿福與技安。

吳靜怡舉出，第一「沒有 明確的目標和訴求」，她表示，社會運動需要有清晰、具體且可行的目標和訴求，這場遊行，隨著主辦人的狀態，到最後變成「反民進黨」四個字，使運動的目的缺乏明確和可信，反而變成多人造勢場合，她也諷刺，建議不要假裝社會運動，改成「打倒民進黨救中華民國台灣」這就極具議題正當性。

第二「缺少廣泛的支持和參與」，吳靜怡認為，當這「社會運動」成為館粉、昌粉時，導致不同社會階層、背景和意識形態的人很難參與，她建議直接辦「室內活動」讓粉絲購票入場、購買周邊，無論是炎上的脫口秀，或是刺激的擂台賽，她一定8800買票入場觀看首富、警察互毆PK。

第三「形象不符非暴力抗議」，吳靜怡直言，館長的人設就脫離了這個精神，尤其MV的樣子很嗆像是幹架，社會心理學裡，是很難讓民眾靠近，更別說黃國昌的言語暴力，「他們倆個比我更能保護自己」，她不禁諷刺，不應該遊行，應該辦靜坐，其實，這些人安靜個幾天，台灣真的突然間變得很美好。

第四「薄弱策略和組織」，吳靜怡分析，必須包含有效的溝通、集會、示威和其他形式的抗議，就於居住正義中的囤房稅，地方首長才是真正制定的關係人，就連國民黨地方首長都不願意評論，反而不斷蹭總統參選人，她建議，找郭台銘、岳父建商共同創舉由侯友宜批准下「私辦正義住宅」，國家出地、20%容積屬於國家的。

第五「不見持久性和耐心」，吳靜怡認為，黃國昌、館長屬於社會中最沒有耐心的人格特質，反而不支持這場遊行的群眾顯得相當有耐心，各種方式跟他們採取各種觀點辯駁和行動。

第六「不具適當的領導力」，吳靜怡指出，這場社會運動缺少「受人尊敬」的領袖特質，館長、黃國昌都是社會的中階分子，這兩年的行為都沒有為社會底層的人付諸行動，也當然沒有贏得尊重。

吳靜怡表示，綜合以上，這場社會運動就是「聰明的人拉著笨蛋出頭」，典型真人版的阿福與技安，想當初，阿福與技安是怎麼爆打國民黨獲得聲量和粉絲，對於民進黨來說就是故技重施、看戲罷了。她也直言，這場社會運動，可以感受到一人政黨的優勢，就是相當有「彈性」，柯文哲突然決議如何，全黨就能突然轉向；而國民黨呢？沒想到歷史的今天，必須跟黃國昌和館長站在一起，「我就問，誰能不欺負你？」