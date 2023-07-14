　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

716遊行參與者背景惹議　吳欣岱諷：辦抗中遊行會找吳斯懷？

▲▼吳欣岱 基進黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

由網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起的716「公平正義救台灣」上凱道活動即將登場，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘等都將出席，但他們各自的財力背景也引起爭議。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱14日就在臉書分析他們的背景諷刺，「舉個例子，台灣基進辦抗中遊行，難道會找吳斯懷參加嗎？」

「舉個例子，台灣基進辦抗中遊行，難道會找吳斯懷參加嗎？台灣社會要辦咪兔遊行，會找陳建州參加嗎？」，吳欣岱諷刺，如果不會，那為什麼居住正義的遊行要找名下有23筆不動產的黃國昌，和包租公侯友宜呢？

吳欣岱強調，並不是有錢人不能參加遊行，而是黃國昌一開始說自己的不動產都是畸零地，卻被踢爆有一塊實際上作為停車場使用、申報不實的空地就在他家隔壁；而侯友宜的近百間套房，不僅只有五坪大小要租給四個人住，還曾經被都發局認定違反土地使用分區開罰，遊走在法律邊緣。她不禁大批，「請問連現有規定都無法遵守的兩人，憑什麼站出來帶領大家改革相關法規？就算改了你們也不會遵守或如實申報啊！」

吳欣岱舉出，另一個會出席遊行的「政治撈仔」柯文哲，台北市長任內曾經在市議會中信誓旦旦地說他絕對不會打房，近日談居住正義的座談會上卻又大肆批評高房價，蓋出來的社會住宅除了租金沒有比較便宜以外，竟然還把自償率拿出來說嘴。她舉例，殊不知內湖的社宅寒流來了沒熱水、牆壁破洞、連電梯住戶都不敢搭，住戶反映社宅有瑕疵竟然還要被市政府施壓說「會扣分，日後再簽約的機會會比較低」。

吳欣岱再舉例，陳之漢出來遊行倡議司法改革，但他自己就是利用濫訴施壓的常客。自己開直播到處吵架罵人，鼓動網軍出征霸凌，被反擊到無法回嘴時，就馬上出動律師團提告，連她自己被陳之漢告的官司都還在進行中。

吳欣岱指出，至於有私人飛機的郭台銘，一下子談外役監不合理、一下子談危老都更造成地主權益損失，訴求也與遊行募資頁面的論述不同，很明顯就是先畫靶再射箭，為了遊行而遊行，為什麼不自信點，直接說是反民進黨遊行就好了呢？

針對這些人的背景，吳欣岱重申，不是說有錢有房的人不能參加遊行，而是為了政治利益而啟動的遊行，從一開始的正當性就不足、且會削弱社會動能、為反而反，很難取得社會多數認同，日前的網路聲量調查就可以看到，認為遊行不正當的比例佔62%，第一次看到搞社會運動搞成這樣的，真的是台灣民主社會的悲哀。

吳欣岱最後提到，募款專頁中提到，活動結束若有餘款，將全數捐贈政府立案之公益團體，她也會追蹤餘款最後是捐給哪個公益團體，因為黃國昌自己的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會也是公益團體。

ET快訊
快訊／曹格「IG突爆走洗版吳速玲」　公司曝他現況
快訊／戴維斯慘了！　遭檢方起訴
爆炸畫面曝！高雄「壓克力大廠」連3巨響　秒陷火海
12歲童頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭
1星負評跑錯棚！台科學生「狂刷5星」補血：我們沒吃白飯
《木曜4》巔峰作「這部一面倒」！　觀看1852萬次超狂
快訊／高雄「壓克力大廠」狂燒4hrs　1勇消受傷送醫
舅舅遺產獲「千萬透天+500萬」　媽只拿100萬氣報復...

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨內有人喊換侯友宜　林為洲點出詭異邏輯：五月中之前有人說要換賴柯嗎？

716遊行參與者背景惹議　吳欣岱諷：辦抗中遊行會找吳斯懷？

傳要拍賣王世堅送柯文哲的禮物　陳智菡：所得捐慈善團體

賴清德訪LINE總部推廣防詐　生日竟與這角色同一天

柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

吳子嘉喊卡柯文哲高雄場活動　民眾黨：可能時間安排上沒那麼順暢

「賴清德716不去犯下大錯」　黃暐瀚分析：去了可能拿回10％支持

民調／賴清德35％、柯文哲24%、侯友宜17％　郭台銘參選「他」掉最多

AIT內湖館區擴建惹民怨　蔣萬安喊話中央「事緩則圓」

換侯聲不斷藍軍難整合？　侯友宜：相信大家會以「大我」精神向前走

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

黨內有人喊換侯友宜　林為洲點出詭異邏輯：五月中之前有人說要換賴柯嗎？

716遊行參與者背景惹議　吳欣岱諷：辦抗中遊行會找吳斯懷？

傳要拍賣王世堅送柯文哲的禮物　陳智菡：所得捐慈善團體

賴清德訪LINE總部推廣防詐　生日竟與這角色同一天

柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

吳子嘉喊卡柯文哲高雄場活動　民眾黨：可能時間安排上沒那麼順暢

「賴清德716不去犯下大錯」　黃暐瀚分析：去了可能拿回10％支持

民調／賴清德35％、柯文哲24%、侯友宜17％　郭台銘參選「他」掉最多

AIT內湖館區擴建惹民怨　蔣萬安喊話中央「事緩則圓」

換侯聲不斷藍軍難整合？　侯友宜：相信大家會以「大我」精神向前走

00878股價再飆高！緯創等AI五哥撐腰　今年已漲3成

天熱難種產量少6成！雲林香菜1斤90飆到170　主婦吃不消

師生年齡相近能不能談戀愛？　效法歐美名校訂明確規範

通車40年！民權大橋改建　內湖往松山改道通行

曹格找上「德翔海運」少東老婆！　洗版前妻吳速玲秒刪…情緒暴走

快訊／曹格離婚8個月「IG突爆走洗版吳速玲」　公司曝他現況：療傷中

「護國神Q」球星戴維斯慘了！　派出所前拉扯前妻成傷遭起訴

侯昌明遭員工控「把我們當狗」！　認了很受傷：不知怎麼相處

面試曝「因為離家近」NG？內行反揭統計　推爆「住得近的人」

燒到鋼骨軟化！高雄「壓克力大廠」狂燒　轟然倒塌驚悚畫面曝

政治熱門新聞

柯文哲「董事長開講」高雄場取消！　吳子嘉曝原因喊：活動辦個屁

黃永田大腸癌病逝　曾扯掉邱毅假髮

民調／「三腳督」賴清德32%、柯文哲25％　若郭台銘參選衝擊藍白

因郭台銘才喊卡柯文哲高雄活動？　吳子嘉曝兩人對話還原真相

民調／賴清德35％、柯文哲24%、侯友宜17％　郭台銘參選「他」掉最多

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消

青安購屋貸款再加碼！貸款額度最高1000萬、年限可達40年

幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

榮泰創數據：716遊行62%網友認正當性不足

「賴清德716不去犯下大錯」　黃暐瀚分析：去了可能拿回10％支持

「等法院認證王婉諭醜陋面目」　王鴻薇：陳椒華已道歉更值得尊敬

觀傳局拿花東回擊大稻埕塞車　前局長喊話

柯文哲要賣王世堅禮物　蔣萬安：我會先留著

柯文哲高雄場見面會取消吳子嘉不滿　陳智菡：尊重主辦單位

更多熱門

相關新聞

「賴清德716不去犯下大錯」　黃暐瀚分析：去了可能拿回10％支持

「賴清德716不去犯下大錯」　黃暐瀚分析：去了可能拿回10％支持

由網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起的716「公平正義救台灣」上凱道活動即將登場，國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲皆確定出席，而民進黨總統參選人賴清德因活動當天是民進黨全代會，會再視情況評估是否參與。對此，媒體人黃暐瀚13日表示，賴清德不去可能就犯了大錯，但如果出席或許還能拿回5%，甚至8%、10%支持。

吳欣岱盼AIT擴建理性討論　提數據分析：對台美關係深化是好事

吳欣岱盼AIT擴建理性討論　提數據分析：對台美關係深化是好事

形塑非綠共主！柯文哲大搶泛藍選票　716遊行對尬侯友宜

形塑非綠共主！柯文哲大搶泛藍選票　716遊行對尬侯友宜

痛批716凱道遊行沽名釣譽　他諷：何不更名「厭惡民進黨大遊行」

痛批716凱道遊行沽名釣譽　他諷：何不更名「厭惡民進黨大遊行」

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕

關鍵字：

716凱道遊行吳欣岱

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

快訊／吳速玲限動首回應！　

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面