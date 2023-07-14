716遊行參與者背景惹議　吳欣岱諷：辦抗中遊行會找吳斯懷？

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

由網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起的716「公平正義救台灣」上凱道活動即將登場，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘等都將出席，但他們各自的財力背景也引起爭議。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱14日就在臉書分析他們的背景諷刺，「舉個例子，台灣基進辦抗中遊行，難道會找吳斯懷參加嗎？」

「舉個例子，台灣基進辦抗中遊行，難道會找吳斯懷參加嗎？台灣社會要辦咪兔遊行，會找陳建州參加嗎？」，吳欣岱諷刺，如果不會，那為什麼居住正義的遊行要找名下有23筆不動產的黃國昌，和包租公侯友宜呢？

吳欣岱強調，並不是有錢人不能參加遊行，而是黃國昌一開始說自己的不動產都是畸零地，卻被踢爆有一塊實際上作為停車場使用、申報不實的空地就在他家隔壁；而侯友宜的近百間套房，不僅只有五坪大小要租給四個人住，還曾經被都發局認定違反土地使用分區開罰，遊走在法律邊緣。她不禁大批，「請問連現有規定都無法遵守的兩人，憑什麼站出來帶領大家改革相關法規？就算改了你們也不會遵守或如實申報啊！」

吳欣岱舉出，另一個會出席遊行的「政治撈仔」柯文哲，台北市長任內曾經在市議會中信誓旦旦地說他絕對不會打房，近日談居住正義的座談會上卻又大肆批評高房價，蓋出來的社會住宅除了租金沒有比較便宜以外，竟然還把自償率拿出來說嘴。她舉例，殊不知內湖的社宅寒流來了沒熱水、牆壁破洞、連電梯住戶都不敢搭，住戶反映社宅有瑕疵竟然還要被市政府施壓說「會扣分，日後再簽約的機會會比較低」。

吳欣岱再舉例，陳之漢出來遊行倡議司法改革，但他自己就是利用濫訴施壓的常客。自己開直播到處吵架罵人，鼓動網軍出征霸凌，被反擊到無法回嘴時，就馬上出動律師團提告，連她自己被陳之漢告的官司都還在進行中。

吳欣岱指出，至於有私人飛機的郭台銘，一下子談外役監不合理、一下子談危老都更造成地主權益損失，訴求也與遊行募資頁面的論述不同，很明顯就是先畫靶再射箭，為了遊行而遊行，為什麼不自信點，直接說是反民進黨遊行就好了呢？

針對這些人的背景，吳欣岱重申，不是說有錢有房的人不能參加遊行，而是為了政治利益而啟動的遊行，從一開始的正當性就不足、且會削弱社會動能、為反而反，很難取得社會多數認同，日前的網路聲量調查就可以看到，認為遊行不正當的比例佔62%，第一次看到搞社會運動搞成這樣的，真的是台灣民主社會的悲哀。

吳欣岱最後提到，募款專頁中提到，活動結束若有餘款，將全數捐贈政府立案之公益團體，她也會追蹤餘款最後是捐給哪個公益團體，因為黃國昌自己的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會也是公益團體。